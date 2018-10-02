Tahinli Cevizli Kabak Tatlısı
Dünyanın en pratik ve leziz tatlılarından biri olan kabak tatlısının bu haline bayılacaksınız. Yoğun lif kaynağı olan bu eşsiz tarifi hazırlamak çok kolay!
Malzemeler:
• 1 kg bal kabağı
• 2 su bardağı şeker
• 2-3 adet karanfil
• Yarım su bardağı tahin
• 1 çay bardağı iri ceviz içi
Tarif:
1- Kabakları soyun ve istediğiniz büyüklükte dilimleyip tencereye alın.
2-Üzerine şekeri ve karanfil tanelerini ekleyip Arçelik Ankastre Ocak’a alın ve kısık ateşte yaklaşık 35-40 dakika pişirin.
3-Soğuyunca servis tabağına alıp üzerine 3 yemek kaşığı kadar tahin dökün ve kırılmış cevizi serpip servis yapın.
4-Afiyet olsun!
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