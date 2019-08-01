Sütlü Tatlıların En Sevileni: Muhallebi Tarifi
İster tatlı krizine ister aniden gelen misafire… İşte sütlü tatlıların en sevileni hafif mi hafif bir muhallebi tarifi…
Malzemeler:
•1 litre süt
•1 su bardağı toz şeker
•3 yemek kaşığı buğday nişastası
•4 yemek kaşığı un
•1 tatlı kaşığı tereyağı
•2 damla vanilya özütü
Üzeri için;
•Ceviz
•Toz antep fıstığı
•File antep fıstığı
Tarif:
1-Arçelik Ankastre Ocak’ta geniş bir tencereye 5 su bardağı soğuk sütü alın.
2-Üzerine un, nişasta ve toz şekeri ilave ettikten sonra ocağın altını açın ve devamlı karıştırarak koyu bir kıvama gelene kadar pişirin.
3-Kıvam alan muhallebinin altını kapatın.
4-İçerisine 1 tatlı kaşığı tereyağı ve 2 damla vanilya özütünü ekleyin ve Arçelik Rose Gold Eternity Mikser yardımıyla birkaç dakika çırpın.
5-Ardından muhallebinizi servis kaselerine paylaştırın ve soğumaya bırakın.
6-Muhallebilerin üzerini antep fıstığı, ceviz ya da kuru meyvelerle süsleyip soğuk olarak servis yapın.
7-Afiyet olsun!
Sponsorlu içerik
Yorumları Göster
Yorumları Gizle