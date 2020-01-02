Şimdi Tam Zamanı: Portakallı Tart Tarifi

Malzemeler:

Tart hamuru için:

*100 g soğuk tereyağı

*1,5 su bardağı un

*2 adet yumurta sarısı

*50 g pudra şekeri

*1 adet rendelenmiş portakal kabuğu

Kreması için:

*300 ml süt

*1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu

*3 yemek kaşığı toz şeker

*1 yemek kaşığı nişasta

*2 yemek kaşığı un

*1 adet rendelenmiş portakal kabuğu

*Yarım su bardağı sıvı krema

Üzeri için:

*2 adet büyük boy portakal

*Nane yaprakları

Tarif:

1-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine elediğiniz un, pudra şekeri ve küp küp kestiğiniz soğuk tereyağını alıp yoğurmaya başlayın.

2-Yumurta sarıları ve rendelenmiş portakal kabuğunu da ekleyip yoğurma işlemini sürdürün.

3-Toparlanan hamuru streç bir filmle sardıktan sonra Arçelik No Frost Buzdolabı’nda yarım saat dinlendirin.

4-Kreması için Arçelik Ankastre Ocak’ta küçük bir sos tenceresine süt, portakal suyu, un, nişasta, toz şeker ve rendelenmiş portakal kabuğunu ekleyip karıştırın.

5-Pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırdığınız krema harcını kısık ateşte pişirin.

6-Kıvam alan krema harcının altını kapatıp kremayı ekleyin ve Arçelik Rose Gold Eternity Mikseri ile 2-3 dakika çırpın.

7-Hazırladığınız kremanın üzerini streç filmle kapladıktan sonra Arçelik No Frost Buzdolabı’nda yarım saat soğutun.

8-Buzdolabında bekleyen tart hamurunu tezgahta tart kalıbının büyüklüğünde bir merdane yardımıyla açın.

9-Yağladığınız tart kalıbına hamuru dikkatli bir şekilde yerleştirin.

10-Kenar kısımlarını kalıba yapıştırarak şekil verin.

11-Bir çatal yardımıyla hamurun üzerine küçük delikler açın.

12-Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da, yaklaşık 20-25 dakika tart hamurunu pişirin.

13-Fırından çıkardıktan sonra tart hamurunu dinlendirin.

14-Tart hamurunun üzerini buzdolabında beklettiğiniz krema harcını dökün.

15-Tarınızın üzerine kabuğunu soyduğunuz ve beyaz kısımlarını temizlediğiniz portakal dilimlerini dizin.

16-Portakal dilimlerinin üzerini nane yapraklarıyla süsleyin.

17-Afiyet olsun!

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