Sevgiyi Göstermenin En Leziz Yolu: Kalpli Kurabiyeler
Sevgilinize aşkınızı ve sevginizi göstermenin en güzel yolu emektir. Sevgililer gününde hazırlayacağınız bu kalp kurabiyeler bunu sonuna kadar başaracak ve sevgilinizi özel hissettirecek.
Malzemeler:
• 340 g oda sıcaklığında tereyağı
• 1 su bardağı pudra şekeri
• 1/4 çay kaşığı tuz
• 1 adet büyük yumurta
• 1 adet büyük yumurta sarısı
• 1 çay kaşığı vanilya özütü
• 3 su bardağı un
• Yarım su bardağı ahududu reçeli
Üzeri için;
• Pudra şekeri
Tarif:
1-Oda sıcaklığındaki tereyağını ve pudra şekerini Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’ne alıp çırpıcı aparatıyla iyice çırpın.
2-Karışıma bir adet yumurta, yumurta sarısı ve vanilya özütünü ekleyip çırpmaya devam edin.
3-Ardından hamur yoğurma aparatını takın. Unu ve tuzu yavaş yavaş eleyerek ekleyin.
4-Oluşan hamuru streç filme sarıp Arçelik No Frost Buzdolabı’nda yarım saat dinlendirin.
5-Dinlenen hamuru merdane yardımıyla tezgahta açın.
6-Yuvarlak tırtıklı hamur kalıbıyla hamurları kesip çıkarın.
7-Kestiğiniz hamurların yarısının ortasını kalp hamur kalıbıyla kesin.
8-Yuvarlak hamurlar taban olacak şekilde kalpli kesilmiş hamurları üzerine yerleştirin.
9-Önceden ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın’da 160 derecede 15 dakika kontrollü şekilde pişirin.
10-Kurabiyeler pişip soğuduktan sonra ortada kalan kalp boşluğa dikkatli şekilde çok doldurmadan ahududu reçeli koyun.
11-Üzerine pudra şekeri serpin.
12-Mis kokulu kurabiyelerinizi süt ile ya da Arçelik Telve Türk Kahvesi Makinesi’yle hazırladığınız Türk kahvesi ile servis edin.
13-Afiyet olsun!
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