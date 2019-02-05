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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tatli
05.02.2019 - 12:53, Son Güncelleme:

Sevgiyi Göstermenin En Leziz Yolu: Kalpli Kurabiyeler

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Sevgiyi Göstermenin En Leziz Yolu: Kalpli Kurabiyeler

Sevgilinize aşkınızı ve sevginizi göstermenin en güzel yolu emektir. Sevgililer gününde hazırlayacağınız bu kalp kurabiyeler bunu sonuna kadar başaracak ve sevgilinizi özel hissettirecek.

Malzemeler:

• 340 g oda sıcaklığında tereyağı
• 1 su bardağı pudra şekeri
• 1/4 çay kaşığı tuz
• 1 adet büyük yumurta
• 1 adet büyük yumurta sarısı
• 1 çay kaşığı vanilya özütü
• 3 su bardağı un
• Yarım su bardağı ahududu reçeli

Üzeri için;

• Pudra şekeri

Tarif:

1-Oda sıcaklığındaki tereyağını ve pudra şekerini Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’ne alıp çırpıcı aparatıyla iyice çırpın.
2-Karışıma bir adet yumurta, yumurta sarısı ve vanilya özütünü ekleyip çırpmaya devam edin.
3-Ardından hamur yoğurma aparatını takın. Unu ve tuzu yavaş yavaş eleyerek ekleyin.
4-Oluşan hamuru streç filme sarıp Arçelik No Frost Buzdolabı’nda yarım saat dinlendirin.
5-Dinlenen hamuru merdane yardımıyla tezgahta açın.
6-Yuvarlak tırtıklı hamur kalıbıyla hamurları kesip çıkarın.
7-Kestiğiniz hamurların yarısının ortasını kalp hamur kalıbıyla kesin.
8-Yuvarlak hamurlar taban olacak şekilde kalpli kesilmiş hamurları üzerine yerleştirin.
9-Önceden ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın’da 160 derecede 15 dakika kontrollü şekilde pişirin.
10-Kurabiyeler pişip soğuduktan sonra ortada kalan kalp boşluğa dikkatli şekilde çok doldurmadan ahududu reçeli koyun.
11-Üzerine pudra şekeri serpin.
12-Mis kokulu kurabiyelerinizi süt ile ya da Arçelik Telve Türk Kahvesi Makinesi’yle hazırladığınız Türk kahvesi ile servis edin.
13-Afiyet olsun!

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