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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tatli
05.02.2019 - 16:26, Son Güncelleme:

Sevgililer Gününe Özel 3 Tatlı Tarifi

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Sevgililer Gününe Özel 3 Tatlı Tarifi

Sevgililer gününde sevgilini şımartmak isteyenlere özel 3 tatlı tarifini bir araya getirdik. Her lokmasında romantizmi hissedeceğiniz bu tarifleri hazırlamak çok kolay!

Çikolatalı Orman Meyveli Kalp Tart

Tart için;

• 1 su bardağı un
• 2 yemek kaşığı kakao
• ¼ çay kaşığı tuz
• 100 g tuzsuz tereyağı
• Yarım çay kaşığı vanilya özütü
• ¼ su bardağı şeker

İçi için;

• 300 g bitter çikolata
• 1 su bardağı krema

Üzeri için;

• Yaban mersini
• Frambuaz
• Böğürtlen
• Çilek
• Nane

Tarif:

1-Un, tuz ve kakaoyu bir kapta bir araya getirip karıştırın.
2-Tart için Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’ne küp küp doğradığınız tereyağını alın orta hızda çırpmaya başlayın.
3-Üzerine şekeri ekleyin ve iyice çırpmaya devam edin.
4-Ardından vanilya ve unlu karışımı ekleyin, çok çırpmadan hamur oluşana kadar 2-3 dakika karıştırın.
5-Oluşan hamuru streç filme sarıp Arçelik No Forst Buzdolabı’nda 30 dakika dinlendirin.
6-Dinlenen hamurdan parçalar alıp kalp tart kalıplarına yerleştirin.
7-Önceden ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın’da 180 derecede 20 dakika pişirin.
8-Çikolata dolgusu için sos tenceresine koyduğunuz kremayı Arçelik Ankastre Ocak’a alın ve kaynama noktasına getirin.
9-Ardından altını kapatıp küçük parçalara böldüğünüz çikolatayı üzerine dökün ve eriyene kadar durmadan karıştırın.
10-Pişen ve soğuyan tartların içine hazırladığınız çikolata sosunu dökün ve Arçelik No Frost Buzdolabı’nda 30 dakika dinlenmeye bırakın.
11-Dinlenen tartlarınızın üzerine taze orman meyveleri dizip nane ile süsleyin.
12-Çikolatalı orman meyveli tartınızı Arçelik Telve Türk Kahvesi Makinesi ile yaptığınız leziz kahveyle servis edin.
13-Afiyet olsun!

Sevgililer Gününe Özel 3 Tatlı Tarifi

Frambuaz Reçelli Kalp Pankekler

Malzemeler:

• 2 adet yumurta
• 2 yemek kaşığı toz şeker
• 1 su bardağı un
• 1 su bardağı süt
• 1 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1 paket kabartma tozu
• 1 paket vanilin
• 1 tutam tuz

Üzeri için;

• Frambuaz reçeli
• Taze frambuaz

Tarif:

1-Yumurta ve şekeri Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’ne alıp iyice çırpın.
2-Ardından sütü ve zeytinyağı ekleyin.
3-Un, kabartma tozu, vanilin ve tuzu da yavaş yavaş ekleyin karıştırmaya devam edin.
4-Pankekleri pişirmek için Arçelik Ankastre Ocak’a aldığınız tavayı yağlayın.
5-Küçük bir kepçe yardımıyla tavaya karışımdan döküp pankekleri tek tek iki tarafı da göz göz olana kadar pişirip kenara alın.
6-Servis tabağına aldığınız pankeklerin üzerine kalp kalıp yerleştirip içine çok az frambuaz reçeli dökün, ardından kalıbı kaldırın.
7-Pankeklerin yanına frambuaz koyun.
8-Leziz pankeklerinizi Arçelik Telve Türk Kahvesi Makinesi’nde yaptığınız kahve eşliğinde servis etmeyi unutmayın.
9-Afiyet olsun!

Sevgililer Gününe Özel 3 Tatlı Tarifi

Pembe Kalp Bezeler

Malzemeler:

• 2 adet yumurta akı
• 1 su bardağı pudra şekeri
• 1 tutam tuz
• 1 paket şekerli vanilin
• 1 çay kaşığı limon suyu
• 3-4 damla pembe sıvı gıda boyası

Üzeri için;

• 100 g çikolata
• 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı

Tarif:

1-Yumurta aklarını ve tuzu Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’ne alın ve mikserin en yüksek devrinde kar haline gelinceye kadar 4-5 dakika çırpın.
2-Mikserin en düşük devrinde çırpmaya devam ederek pudra şekerini azar azar ilave edin.
3-Şekerli vanilin ve limon suyunu ekleyip düşük devirde 4 dakika daha çırpın.
4-3-4 damla pembe sıvı gıda boyasını ekleyip kısa bir süre çırpın.
5-Karışımı krema sıkma torbasına doldurun.
6-Arçelik Ankastre Fırın tepsisine yaklaşık 5-6 cm çapında kalpler şeklinde sıkın.
7-Önceden ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın’da 110 derecede yaklaşık 20-25 dakika kontrollü şekilde pişirin.
8-Pişen bezelerinizi soğuması için çıkarın.
9-Sosu için Arçelik Ankastre Ocak’a aldığınız bir tencerede suyu kaynatın.
10-Cam bir kaba doğranmış çikolatayı ve Hindistan cevizi yağını alın.
11-Cam kaseyi kaynayan su dolu tencerenin üzerine oturtun ve çikolatayı benmari usulü eritin.
12-Soğuyan çikolata sosunuzu sıkma torbasına alın.
13-Kalp bezelerin üzerine çikolata sosunuzu gezdirin.
14-Bezelerinizi Arçelik Telve Türk Kahvesi Makinesi ile yaptığınız enfes kahve ile servis edin.
15-Afiyet olsun!

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