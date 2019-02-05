Sevgililer Gününe Özel 3 Tatlı Tarifi
Sevgililer gününde sevgilini şımartmak isteyenlere özel 3 tatlı tarifini bir araya getirdik. Her lokmasında romantizmi hissedeceğiniz bu tarifleri hazırlamak çok kolay!
Çikolatalı Orman Meyveli Kalp Tart
Tart için;
• 1 su bardağı un
• 2 yemek kaşığı kakao
• ¼ çay kaşığı tuz
• 100 g tuzsuz tereyağı
• Yarım çay kaşığı vanilya özütü
• ¼ su bardağı şeker
İçi için;
• 300 g bitter çikolata
• 1 su bardağı krema
Üzeri için;
• Yaban mersini
• Frambuaz
• Böğürtlen
• Çilek
• Nane
Tarif:
1-Un, tuz ve kakaoyu bir kapta bir araya getirip karıştırın.
2-Tart için Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’ne küp küp doğradığınız tereyağını alın orta hızda çırpmaya başlayın.
3-Üzerine şekeri ekleyin ve iyice çırpmaya devam edin.
4-Ardından vanilya ve unlu karışımı ekleyin, çok çırpmadan hamur oluşana kadar 2-3 dakika karıştırın.
5-Oluşan hamuru streç filme sarıp Arçelik No Forst Buzdolabı’nda 30 dakika dinlendirin.
6-Dinlenen hamurdan parçalar alıp kalp tart kalıplarına yerleştirin.
7-Önceden ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın’da 180 derecede 20 dakika pişirin.
8-Çikolata dolgusu için sos tenceresine koyduğunuz kremayı Arçelik Ankastre Ocak’a alın ve kaynama noktasına getirin.
9-Ardından altını kapatıp küçük parçalara böldüğünüz çikolatayı üzerine dökün ve eriyene kadar durmadan karıştırın.
10-Pişen ve soğuyan tartların içine hazırladığınız çikolata sosunu dökün ve Arçelik No Frost Buzdolabı’nda 30 dakika dinlenmeye bırakın.
11-Dinlenen tartlarınızın üzerine taze orman meyveleri dizip nane ile süsleyin.
12-Çikolatalı orman meyveli tartınızı Arçelik Telve Türk Kahvesi Makinesi ile yaptığınız leziz kahveyle servis edin.
13-Afiyet olsun!
Frambuaz Reçelli Kalp Pankekler
Malzemeler:
• 2 adet yumurta
• 2 yemek kaşığı toz şeker
• 1 su bardağı un
• 1 su bardağı süt
• 1 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1 paket kabartma tozu
• 1 paket vanilin
• 1 tutam tuz
Üzeri için;
• Frambuaz reçeli
• Taze frambuaz
Tarif:
1-Yumurta ve şekeri Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’ne alıp iyice çırpın.
2-Ardından sütü ve zeytinyağı ekleyin.
3-Un, kabartma tozu, vanilin ve tuzu da yavaş yavaş ekleyin karıştırmaya devam edin.
4-Pankekleri pişirmek için Arçelik Ankastre Ocak’a aldığınız tavayı yağlayın.
5-Küçük bir kepçe yardımıyla tavaya karışımdan döküp pankekleri tek tek iki tarafı da göz göz olana kadar pişirip kenara alın.
6-Servis tabağına aldığınız pankeklerin üzerine kalp kalıp yerleştirip içine çok az frambuaz reçeli dökün, ardından kalıbı kaldırın.
7-Pankeklerin yanına frambuaz koyun.
8-Leziz pankeklerinizi Arçelik Telve Türk Kahvesi Makinesi’nde yaptığınız kahve eşliğinde servis etmeyi unutmayın.
9-Afiyet olsun!
Pembe Kalp Bezeler
Malzemeler:
• 2 adet yumurta akı
• 1 su bardağı pudra şekeri
• 1 tutam tuz
• 1 paket şekerli vanilin
• 1 çay kaşığı limon suyu
• 3-4 damla pembe sıvı gıda boyası
Üzeri için;
• 100 g çikolata
• 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı
Tarif:
1-Yumurta aklarını ve tuzu Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’ne alın ve mikserin en yüksek devrinde kar haline gelinceye kadar 4-5 dakika çırpın.
2-Mikserin en düşük devrinde çırpmaya devam ederek pudra şekerini azar azar ilave edin.
3-Şekerli vanilin ve limon suyunu ekleyip düşük devirde 4 dakika daha çırpın.
4-3-4 damla pembe sıvı gıda boyasını ekleyip kısa bir süre çırpın.
5-Karışımı krema sıkma torbasına doldurun.
6-Arçelik Ankastre Fırın tepsisine yaklaşık 5-6 cm çapında kalpler şeklinde sıkın.
7-Önceden ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın’da 110 derecede yaklaşık 20-25 dakika kontrollü şekilde pişirin.
8-Pişen bezelerinizi soğuması için çıkarın.
9-Sosu için Arçelik Ankastre Ocak’a aldığınız bir tencerede suyu kaynatın.
10-Cam bir kaba doğranmış çikolatayı ve Hindistan cevizi yağını alın.
11-Cam kaseyi kaynayan su dolu tencerenin üzerine oturtun ve çikolatayı benmari usulü eritin.
12-Soğuyan çikolata sosunuzu sıkma torbasına alın.
13-Kalp bezelerin üzerine çikolata sosunuzu gezdirin.
14-Bezelerinizi Arçelik Telve Türk Kahvesi Makinesi ile yaptığınız enfes kahve ile servis edin.
15-Afiyet olsun!
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