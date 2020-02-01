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Tatli
Haber Giriş: 01.02.2020 - 14:31,Son Güncelleme:/

Şerbetli Tatlıların Gözdesi: Revani Tarifi

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Şerbetli Tatlıların Gözdesi: Revani Tarifi

Hem pratik, hem lezzetli, hem de şerbetli bir tatlı olsun diyorsanız sizi bu nefis revani tarifimize alalım.

Malzemeler:

  • 3 adet yumurta
  • 1 çay bardağı toz şeker
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı irmik
  • 1 su bardağı un
  • 1 su bardağı yoğurt
  • Yarım çay bardağı süt
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket toz vanilin

Şerbeti için;

  • 2,5 su bardağı toz şeker
  • 3 su bardağı su
  • Yarım limonun suyu

Üzeri için;

  • 20 adet badem

Tarif:

  1. Revaninin şerbeti için Arçelik Ankastre Ocak’ta derin bir tencerede toz şeker ve suyu karıştırarak pişirin.
  2. Kısık ateşte yaklaşık 30 dakika kadar kaynattıktan sonra limon suyunu ekleyin ve ocaktan alın.
  3. Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Kasesi’ne yumurta ve şekeri alıp iyice çırpın.
  4. Sıvı yağı, yoğurdu ve irmiği de ekledikten sonra tekrar karıştırın.
  5. Ardından un, kabartma tozu ve vanilini de karışıma ekledikten sonra çırpmaya devam edin.
  6. Yağladığınız dikdörtgen fırın kabınıza hazırladığınız harcı dökün.
  7. Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da 25-30 dakika kadar pişirin. 
  8. Revaniyi fırından çıkardıktan sonra oda sıcaklığında soğuttuğunuz şerbeti üzerine dökün ve şerbeti iyice çekene kadar bekleyin.
  9. Şerbeti çeken tatlınızı dilimleyin.
  10. Her dilimin üzerine bir badem dizip Arçelik Telve Türk Kahvesi Makinesi ile yaptığınız kahve eşliğinde servis edebilirsiniz.
  11. Afiyet olsun!

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