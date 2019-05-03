Ramazan’a Özel Gül Şerbeti Tarifi
Ramazan ayının vazgeçilmezi olan ferahlatıcı bir gül şerbeti yapmaya ne dersiniz? İşte pembe gül yapraklarıyla kolayca hazırlayacağınız nefis bir gül şerbeti tarifi…
Malzemeler:
•4 su bardağı su
•2 yemek kaşığı toz şeker
•Yarım limon suyu
Şurup için;
•300 g pembe gül yaprağı
•1,5 su bardağı toz şeker
Servis için;
•Yarım limon
•4-5 dal nane
Tarif:
1-Öncelikle şurup için gül yapraklarının beyaz kısımlarını kesin ve yaprakları yıkayıp durulayın.
2-Kuruttuğunuz gül yapraklarını toz şekerle beraber şeker eriyene kadar 10-15 dakika iyice yoğurun. Yoğurma işlemi sırasında eldiven kullanabilirsiniz.
3-Yoğurduğunuz kabın ağzını streç film ile kapatıp Arçelik No Frost Buzdolabı’nda 10-12 saat kadar bekletin.
4-Beklettiğiniz gülleri temiz bir tülbetten geçirin. Arçelik B-Fit Sebze ve Meyve Sıkacağı
5-Şerbet için Arçelik Ankastre Ocak’ta bir tencereye suyu, şekeri ve hazırladığınız şurubu koyun ve hafif kaynatın.
6-Kaynayınca limon suyunu sıkın ve fazla kaynatmadan ocaktan alın.
7-İyice soğuduktan sonra şişelere alın ve Arçelik No Frost Buzdolabı’nda
8-Şerbeti bardaklara döktükten sonra içerisine limon dilimi ve nane koyup servis edebilirsiniz.
9-Afiyet olsun!
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