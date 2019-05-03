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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tatli
03.05.2019 - 13:37, Son Güncelleme:

Ramazan’a Özel Gül Şerbeti Tarifi

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Ramazan’a Özel Gül Şerbeti Tarifi

Ramazan ayının vazgeçilmezi olan ferahlatıcı bir gül şerbeti yapmaya ne dersiniz? İşte pembe gül yapraklarıyla kolayca hazırlayacağınız nefis bir gül şerbeti tarifi…

Malzemeler:

•4 su bardağı su
•2 yemek kaşığı toz şeker
•Yarım limon suyu

Şurup için;

•300 g pembe gül yaprağı
•1,5 su bardağı toz şeker

Servis için;

•Yarım limon
•4-5 dal nane

Tarif:

1-Öncelikle şurup için gül yapraklarının beyaz kısımlarını kesin ve yaprakları yıkayıp durulayın.
2-Kuruttuğunuz gül yapraklarını toz şekerle beraber şeker eriyene kadar 10-15 dakika iyice yoğurun. Yoğurma işlemi sırasında eldiven kullanabilirsiniz.
3-Yoğurduğunuz kabın ağzını streç film ile kapatıp Arçelik No Frost Buzdolabı’nda 10-12 saat kadar bekletin.
4-Beklettiğiniz gülleri temiz bir tülbetten geçirin. Arçelik B-Fit Sebze ve Meyve Sıkacağı
5-Şerbet için Arçelik Ankastre Ocak’ta bir tencereye suyu, şekeri ve hazırladığınız şurubu koyun ve hafif kaynatın.
6-Kaynayınca limon suyunu sıkın ve fazla kaynatmadan ocaktan alın.
7-İyice soğuduktan sonra şişelere alın ve Arçelik No Frost Buzdolabı’nda
8-Şerbeti bardaklara döktükten sonra içerisine limon dilimi ve nane koyup servis edebilirsiniz.
9-Afiyet olsun!

 

 

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