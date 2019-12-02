Portakallı Tarçınlı Kek Tarifi
Kış aylarının gözdesi, enfes kokusuyla evleri saran portakal ve tarçın bu kekte birleşti! Kış ruhunu evinize taşıyacak nefis portakallı tarçınlı kek tarifi…
Malzemeler:
Hamuru için;
•3 adet yumurta
•1 su bardağı şeker
•1 çay bardağı sıvı yağ
•1 su bardağı süt
•1 paket kabartma tozu
•1 paket vanilya
•3 su bardağı un
•1 adet portakal kabuğu rendesi
•1 çay bardağı toz fındık
•1 tatlı kaşığı tarçın
Üzeri için;
•1 adet elma
•Kabuk tarçın
•Kurutulmuş portakal dilimleri
Tarif:
1-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine yumurtaları ve şekeri alıp çırpmaya başlayın.
2-Ardından sütü ve sıvı yağı da ekleyin karıştırın.
3-Kabartma tozu, vanilya, tarçın ve unu da eleyerek karışıma ekleyin.
4-Toz fındık, portakal kabuğu ve toz tarçını da ekleyip spatulayla karıştırın.
5-Yağladığınız dikdörtgen fırın kabına karışımı dökün.
6-Elmanın kabuğunu soyup elma dilimi şeklinde orta kalınlıkta dilimleyin.
7-Dilimlediğiniz elmaları hamurun üzerine gelişigüzel dizin.
8-Önceden ısıttığınız 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da 30-35 dakika kadar pişirin.
9-Pişen kek soğuduktan sonra kalıptan çıkarın.
10-Üzerini kuru portakal dilimleri ve tarçın kabuklarıyla süsleyin.
11-Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’yle hazırladığınız nefis kahve eşliğinde servis edebilirsiniz.
12-Afiyet olsun!
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