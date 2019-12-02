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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tatli
02.12.2019 - 14:46, Son Güncelleme:

Portakallı Tarçınlı Kek Tarifi

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Portakallı Tarçınlı Kek Tarifi

Kış aylarının gözdesi, enfes kokusuyla evleri saran portakal ve tarçın bu kekte birleşti! Kış ruhunu evinize taşıyacak nefis portakallı tarçınlı kek tarifi…

Malzemeler:

Hamuru için;

•3 adet yumurta
•1 su bardağı şeker
•1 çay bardağı sıvı yağ
•1 su bardağı süt
•1 paket kabartma tozu
•1 paket vanilya
•3 su bardağı un
•1 adet portakal kabuğu rendesi
•1 çay bardağı toz fındık
•1 tatlı kaşığı tarçın

Üzeri için;

•1 adet elma
•Kabuk tarçın
•Kurutulmuş portakal dilimleri

Tarif:

1-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine yumurtaları ve şekeri alıp çırpmaya başlayın.
2-Ardından sütü ve sıvı yağı da ekleyin karıştırın.
3-Kabartma tozu, vanilya, tarçın ve unu da eleyerek karışıma ekleyin.
4-Toz fındık, portakal kabuğu ve toz tarçını da ekleyip spatulayla karıştırın.
5-Yağladığınız dikdörtgen fırın kabına karışımı dökün.
6-Elmanın kabuğunu soyup elma dilimi şeklinde orta kalınlıkta dilimleyin.
7-Dilimlediğiniz elmaları hamurun üzerine gelişigüzel dizin.
8-Önceden ısıttığınız 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da 30-35 dakika kadar pişirin.
9-Pişen kek soğuduktan sonra kalıptan çıkarın.
10-Üzerini kuru portakal dilimleri ve tarçın kabuklarıyla süsleyin.
11-Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’yle hazırladığınız nefis kahve eşliğinde servis edebilirsiniz.
12-Afiyet olsun!

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