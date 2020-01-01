Portakallı Çikolatalı Islak Kek

Malzemeler:

Çikolatalı katman için:

*1 su bardağı şeker

*1/2 su bardağı un

*1/2 su bardağı bitter kakao

*1/2 çay kaşığı tuz

*1/2 çay kaşığı kabartma tozu

*2 adet yumurta

*1 çay bardağı portakal suyu

*1/2 su bardağı sıvı yağ

*1 çay kaşığı vanilya özütü

Üst tabakası için:

*Oda sıcaklığında labne peyniri

*1/4 su bardağı şeker

*1 adet yumurta

*1/2 çay kaşığı turuncu gıda boyası

Tarif:

1-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine şeker, un, kakao, tuz ve kabartma tozunu ekleyin.

2-Küçük bir kasede yumurta, yağ ve vanilyayı çatalla karıştırın.

3-Sıvı karışımı Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’ne aldığınız unlu karışımın üzerine ekleyin ve yoğurmaya başlayın.

4-Hamurdan ¼ su bardağı üzeri için ayırın.

5-Kalan hamuru yağladığınız pişirme kabına dökün.

6-Peynirli katman için labne peyniri, şeker ve yumurtayı pürüzsüz olana kadar Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’nde karıştırın.

7-Turuncu gıda boyasını ekleyip karıştırın.

8-Kek hamurunun üzerine bu karışımı dökün.

9-Ayırdığınız çikolatalı karışımı da en üste gezdirin ve bir bıçak yardımıyla hafifçe girdaplar yapıp iki katmanın karışmasını sağlayın.

10-180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da 30-35 dakika kadar pişirin.

11-Dilimlemeden önce fırından çıkarıp iyice dinlendirin.

12-Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi ile yaptığınız nefis kahve eşliğinde servis edebilirsiniz.

13-Afiyet olsun!

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