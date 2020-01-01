MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek HaberleriPortakallı Çikolatalı Islak Kek
GeriTatli Portakallı Çikolatalı Islak Kek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Tatli
Haber Giriş: 01.01.2020 - 23:10,Son Güncelleme:/

Portakallı Çikolatalı Islak Kek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Portakallı Çikolatalı Islak Kek

Altında nefis portakallı ve çikolatalı ıslak kek, üstünde peynirli renkli katmanıyla herkesi baştan çıkaracak bir tarifimiz var!

Malzemeler:

Çikolatalı katman için:

*1 su bardağı şeker
*1/2 su bardağı un
*1/2 su bardağı bitter kakao
*1/2 çay kaşığı tuz
*1/2 çay kaşığı kabartma tozu
*2 adet yumurta
*1 çay bardağı portakal suyu
*1/2 su bardağı sıvı yağ
*1 çay kaşığı vanilya özütü

Üst tabakası için:

*Oda sıcaklığında labne peyniri
*1/4 su bardağı şeker
*1 adet yumurta
*1/2 çay kaşığı turuncu gıda boyası

Tarif:

1-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine şeker, un, kakao, tuz ve kabartma tozunu ekleyin.
2-Küçük bir kasede yumurta, yağ ve vanilyayı çatalla karıştırın.
3-Sıvı karışımı Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’ne aldığınız unlu karışımın üzerine ekleyin ve yoğurmaya başlayın.
4-Hamurdan ¼ su bardağı üzeri için ayırın.
5-Kalan hamuru yağladığınız pişirme kabına dökün.
6-Peynirli katman için labne peyniri, şeker ve yumurtayı pürüzsüz olana kadar Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’nde  karıştırın.
7-Turuncu gıda boyasını ekleyip karıştırın.
8-Kek hamurunun üzerine bu karışımı dökün.
9-Ayırdığınız çikolatalı karışımı da en üste gezdirin ve bir bıçak yardımıyla hafifçe girdaplar yapıp iki katmanın karışmasını sağlayın.
10-180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da 30-35 dakika kadar pişirin.
11-Dilimlemeden önce fırından çıkarıp iyice dinlendirin.
12-Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi ile yaptığınız nefis kahve eşliğinde servis edebilirsiniz.
13-Afiyet olsun!

Sponsorlu İçerik

 

 

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle