Lezzeti İkiye Katlandı: Gökkuşağı Kurabiyeler
Az malzemeli bol renkli bu kurabiyelere evdeki küçükler bayılacak! Hazırlaması kolay, eğlenceli kurabiyeler çocukların sütlerine eşlik ederken, kahve saatlerinizin de gözdesi olacak!
Malzemeler:
• 1 tane yumurta
• 1 su bardağı pudra şekeri
• 125 g tereyağı
• 1 çay bardağı nişasta
• 1 paket kabartma tozu
• 2 su bardağı un
• 1 su bardağı renkli şekerleme
Üzeri için;
• Çikolata kaplı renkli şekerleme
Tarif:
1- Renkli şekerlemeler Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’ya alınır parçalanana kadar kısa süre çekilir, kenara alınır.
2- Yumurta, pudra şekeri ve tereyağı Arçelik Profesyonel Mutfak Makinesi Multi Şef’e alınır, iyice çırpılır.
3- Nişasta, kabartma tozu ve un ilave edilir, hamur yoğurma aparatı ile yoğurulur. Son olarak parçalanan renkli şekerlemeler eklenir.
4- Hazırlanan hamur 1 saat Arçelik No Frost Buzdolabı’nda
5- Dinlenen hamurdan parçalar koparılır ve elle şekil verilir. Üzerine renkli şekerlemelerden eklenir hafif bastırılır.
6- Önceden ısıtılmış 160 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da 15 dakika pişirilir.
7- Afiyet olsun!
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