Kuru Portakallı Narlı Güllaç Tarifi
Nefis güllaç tarifi yapmak için Ramazan ayını beklemenize gerek yok. Hem hafif hem pratik bu tatlıyı yapmak ise çok kolay!
Malzemeler:
•12 adet güllaç yaprağı
•3 litre süt
•3 su bardağı toz şeker
•1 paket vanilya
•2 su bardağı ceviz içi
Üzeri için;
•9 adet kurutulmuş portakal kabuğu
•4 yemek kaşığı nar kurusu
•4 tatlı kaşığı toz antep fıstığı
Tarif:
1-Sütü Arçelik Ankastre Ocak’ta derin bir tencereye alın ve toz şekeri üzerine ilave edin.
2-1 paket vanilyayı da sütün içerisine ilave ettikten sonra orta ateşte şeker eriyene kadar karıştırın.
3-Süt, elinizi hafif yakacak sıcaklığa geldiğinde ocaktan alın.
4-Cevizi Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’da iri olacak şekilde çekin.
5-Güllacı hazırlayacağınız cam kalıbın içerisine bir kepçe ılık sütten ekleyin.
6-Üzerine, kullanacağınız kabın boyutuna göre böldüğünüz güllaç yapraklarından yerleştirin.
7-Tüm güllaç yapraklarının parlak kısmının üste baktığına ve hepsinin iyice ıslandığına emin olduktan sonra paketteki yaprakların yarısını güzelce yerleştirin.
8-Güllaç yapraklarının, birkaç dakika sütü çekmeleri için bekledikten sonra üzerine cevizleri dökün ve kalan güllaç yapraklarını da ıslatarak üzerine ekleyin.
9-Hazırladığınız güllaçı Arçelik No Frost Buzdolabı’nda en az 2 saat bekledikten sonra üzerine kurutulmuş portakalları dizin.
10-Üzerine toz antep fıstığı ve kuru narları serpin.
11-Afiyet olsun!
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