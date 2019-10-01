Kuru Portakallı Narlı Güllaç Tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek HaberleriKuru Portakallı Narlı Güllaç Tarifi
GeriTatli Kuru Portakallı Narlı Güllaç Tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Tatli
01.10.2019 - 12:19, Son Güncelleme:

Kuru Portakallı Narlı Güllaç Tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kuru Portakallı Narlı Güllaç Tarifi

Nefis güllaç tarifi yapmak için Ramazan ayını beklemenize gerek yok. Hem hafif hem pratik bu tatlıyı yapmak ise çok kolay!

Malzemeler:

•12 adet güllaç yaprağı
•3 litre süt
•3 su bardağı toz şeker
•1 paket vanilya
•2 su bardağı ceviz içi

Üzeri için;

•9 adet kurutulmuş portakal kabuğu
•4 yemek kaşığı nar kurusu
•4 tatlı kaşığı toz antep fıstığı

Tarif:

1-Sütü Arçelik Ankastre Ocak’ta derin bir tencereye alın ve toz şekeri üzerine ilave edin.
2-1 paket vanilyayı da sütün içerisine ilave ettikten sonra orta ateşte şeker eriyene kadar karıştırın.
3-Süt, elinizi hafif yakacak sıcaklığa geldiğinde ocaktan alın.
4-Cevizi Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’da iri olacak şekilde çekin.
5-Güllacı hazırlayacağınız cam kalıbın içerisine bir kepçe ılık sütten ekleyin.
6-Üzerine, kullanacağınız kabın boyutuna göre böldüğünüz güllaç yapraklarından yerleştirin.
7-Tüm güllaç yapraklarının parlak kısmının üste baktığına ve hepsinin iyice ıslandığına emin olduktan sonra paketteki yaprakların yarısını güzelce yerleştirin.
8-Güllaç yapraklarının, birkaç dakika sütü çekmeleri için bekledikten sonra üzerine cevizleri dökün ve kalan güllaç yapraklarını da ıslatarak üzerine ekleyin.
9-Hazırladığınız güllaçı Arçelik No Frost Buzdolabı’nda en az 2 saat bekledikten sonra üzerine kurutulmuş portakalları dizin.
10-Üzerine toz antep fıstığı ve kuru narları serpin.
11-Afiyet olsun!

 

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Mucize Lezzetler Haberleri

Sıradaki Haber
MİNİ FIRIN KULLANMANIN PÜF NOKTALARI
BALIK KÜLTÜRÜNÜ TEST ETMEK İSTER MİSİN?
Doğru Kıvam İçin Yumurta Kaç Dakika Haşlanmalı?
Vitaminini Kaybetmeden Sebze Nasıl Haşlanır?