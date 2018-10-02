Klasiğe Kısa Bir Mola: Hünnaplı Rulo Kurabiyeler
Bu tarif çay saatlerinin vazgeçilmezi elmalı kurabiyeyi tahtından edecek! Hamur işlerine nefis bir lezzet katan hünnap tam bir vitamin deposu. İşte hem gözünüzü hem midenizi doyuracak hünnaplı rulo kurabiyeler…
Malzemeler:
Hamuru için;
• 1 paket tereyağı (250 g)
• 1 adet yumurta
• 1 su bardağı pudra şekeri
• 1 paket kabartma tozu
• 1 paket vanilya
• 2 yemek kaşığı yoğurt
• Yarım çay bardağı süt
• 4 su bardağı un
İç harcı için;
• 100 g taze hünnap
• 1 yemek kaşığı toz şeker
• 1 çay kaşığı tarçın
• Yarım çay bardağı ceviz
Tarif:
1- İçi için; hünnaplar soyulur, 4-5 parçaya kesilir ve tavaya alınır. Üzerine toz şekeri ilave edilir suyu çekene kadar Arçelik Ankastre Ocak’ta pişirilir.
2-Ardından tarçın ve ceviz ilave edilir iyice karıştırılır ve soğumaya bırakılır.
3-Arçelik Profesyonel Mutfak Makinesi Mutli Şef’e tereyağı, sıvı yağ, yumurta, süt ve yoğurt koyulur.
4-Multi Şef ile Elde edilen karışıma vanilya, kabartma tozu ve ölçülü olarak azar azar un ilave edilir. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edilir.
5-Elde edilen kurabiye hamuru, 3 eşit parçaya bölünüp, beze yapılır.
6-Bezeler merdane yardımı ile ince açılır. Üçgen şeklinde parçalara bölünür.
7-Hamurun geniş kısmına 1 tatlı kaşığı hünnaplı harçtan koyulur. Daha sonra rulo şeklinde sarılır ve yağlı kağıt serili tepsiye dizilir.
8-Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da üzerleri hafif pembeleşene kadar pişirilir.
9-Soğuyan kurabiyelerin üzerine pudra şekeri serpilir.
10-Afiyet olsun!
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