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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Tatli
02.10.2018 - 15:05, Son Güncelleme:

Klasiğe Kısa Bir Mola: Hünnaplı Rulo Kurabiyeler

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Klasiğe Kısa Bir Mola: Hünnaplı Rulo Kurabiyeler

Bu tarif çay saatlerinin vazgeçilmezi elmalı kurabiyeyi tahtından edecek! Hamur işlerine nefis bir lezzet katan hünnap tam bir vitamin deposu. İşte hem gözünüzü hem midenizi doyuracak hünnaplı rulo kurabiyeler…

Malzemeler:

Hamuru için;

• 1 paket tereyağı (250 g)
• 1 adet yumurta
1 su bardağı pudra şekeri
• 1 paket kabartma tozu
• 1 paket vanilya
2 yemek kaşığı yoğurt
• Yarım çay bardağı süt
• 4 su bardağı un

İç harcı için;

• 100 g taze hünnap
• 1 yemek kaşığı toz şeker
• 1 çay kaşığı tarçın
• Yarım çay bardağı ceviz

Tarif:

1- İçi için; hünnaplar soyulur, 4-5 parçaya kesilir ve tavaya alınır. Üzerine toz şekeri ilave edilir suyu çekene kadar Arçelik Ankastre Ocak’ta pişirilir.
2-Ardından tarçın ve ceviz ilave edilir iyice karıştırılır ve soğumaya bırakılır. 
3-Arçelik Profesyonel Mutfak Makinesi Mutli Şef’e tereyağı, sıvı yağ, yumurta, süt ve yoğurt koyulur.
4-Multi Şef ile Elde edilen karışıma vanilya, kabartma tozu ve ölçülü olarak azar azar un ilave edilir. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edilir.
5-Elde edilen kurabiye hamuru, 3 eşit parçaya bölünüp, beze yapılır.
6-Bezeler merdane yardımı ile ince açılır. Üçgen şeklinde parçalara bölünür.
7-Hamurun geniş kısmına 1 tatlı kaşığı hünnaplı harçtan koyulur. Daha sonra rulo şeklinde sarılır ve yağlı kağıt serili tepsiye dizilir.
8-Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da üzerleri hafif pembeleşene kadar pişirilir.
9-Soğuyan kurabiyelerin üzerine pudra şekeri serpilir.
10-Afiyet olsun!

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