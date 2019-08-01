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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tatli
01.08.2019 - 16:42, Son Güncelleme:

Kat Kat Lezzet: Tiramisu Tarifi

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Kat Kat Lezzet: Tiramisu Tarifi

Kahveli karışımla yumuşatılan nefis kedidili bisküvilerinin mascarpone peyniriyle buluşması misafirlerinizi mest edecek!

Malzemeler:

  • 1 paket uzun kedidili bisküvi

Bisküvileri ıslatmak için:

  • 1 su bardağı sıcak su
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • 2 tatlı kaşığı kahve

Kreması için:

•1 adet yumurta sarısı
•Yarım su bardağı şeker
•2 yemek kaşığı un
•2 su bardağı süt
•1 paket vanilya
•200 g mascarpone peyniri

Üzeri için:

•3 tatlı kaşığı kakao
•Çilek

Tarif:

1-Öncelikle tiramisunun kreması için Arçelik Ankastre Ocak’ta orta boy bir tencereye unu, yumurtanın sarısını, şekeri ve vanilyayı koyun.
2-Üzerine sütü azar azar ekleyerek karıştırarak pişirmeye başlayın.
3-Kıvamı iyice koyulaşınca ocaktan alın.
4-İçerisine mascarpone peynirini ekleyin ve Arçelik Rose Gold Eternity Mikser ile yaklaşık 3-4 dakika kadar çırpın.
5-Derin bir kasenin içine su, şeker ve kahveyi alın, iyice karıştırın. 
6-Bisküvileri bu karışıma batırıp kare ya da dikdörtgen borcam içerisine tek kat yan yana dizin.
7-Bisküvilerin üzerine hazırladığınız kremanın yarısını dökün, bir kaşık yardımıyla eşit miktarda dağıtın.
8-Islatılmış bisküvilerin geriye kalanından bir kat daha dizin ve üerini kremanın geriye kalanıyla kaplayın.
9-Tiramisuyu Arçelik No Frost Buzdolabı’nda en az 4 saat dinlendirin.
10-Vaktiniz varsa bir gece buzdolabında dinlenirse çok daha lezzetli olacaktır.
11-Dinlendirdiğiniz tiramisunun üzerine süzgeç yardımıyla kakao serpip çilek dilimleriyle süsleyin.
12-Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’yle hazırladığınız kahve eşliğinde servis edebilirsiniz.
13-Afiyet olsun!

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