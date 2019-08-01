Kat Kat Lezzet: Tiramisu Tarifi
Kahveli karışımla yumuşatılan nefis kedidili bisküvilerinin mascarpone peyniriyle buluşması misafirlerinizi mest edecek!
Malzemeler:
- 1 paket uzun kedidili bisküvi
Bisküvileri ıslatmak için:
- 1 su bardağı sıcak su
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 2 tatlı kaşığı kahve
Kreması için:
•1 adet yumurta sarısı
•Yarım su bardağı şeker
•2 yemek kaşığı un
•2 su bardağı süt
•1 paket vanilya
•200 g mascarpone peyniri
Üzeri için:
•3 tatlı kaşığı kakao
•Çilek
Tarif:
1-Öncelikle tiramisunun kreması için Arçelik Ankastre Ocak’ta orta boy bir tencereye unu, yumurtanın sarısını, şekeri ve vanilyayı koyun.
2-Üzerine sütü azar azar ekleyerek karıştırarak pişirmeye başlayın.
3-Kıvamı iyice koyulaşınca ocaktan alın.
4-İçerisine mascarpone peynirini ekleyin ve Arçelik Rose Gold Eternity Mikser ile yaklaşık 3-4 dakika kadar çırpın.
5-Derin bir kasenin içine su, şeker ve kahveyi alın, iyice karıştırın.
6-Bisküvileri bu karışıma batırıp kare ya da dikdörtgen borcam içerisine tek kat yan yana dizin.
7-Bisküvilerin üzerine hazırladığınız kremanın yarısını dökün, bir kaşık yardımıyla eşit miktarda dağıtın.
8-Islatılmış bisküvilerin geriye kalanından bir kat daha dizin ve üerini kremanın geriye kalanıyla kaplayın.
9-Tiramisuyu Arçelik No Frost Buzdolabı’nda en az 4 saat dinlendirin.
10-Vaktiniz varsa bir gece buzdolabında dinlenirse çok daha lezzetli olacaktır.
11-Dinlendirdiğiniz tiramisunun üzerine süzgeç yardımıyla kakao serpip çilek dilimleriyle süsleyin.
12-Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’yle hazırladığınız kahve eşliğinde servis edebilirsiniz.
13-Afiyet olsun!
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