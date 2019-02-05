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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tatli
05.02.2019 - 12:46, Son Güncelleme:

Kalpleri Eritir: Çikolatalı Fondant

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Kalpleri Eritir: Çikolatalı Fondant

Akışkan çikolatası ve lezzetiyle en romantik tatlılardan birisi o! Kalpleri eriten bu çikolatalı fondant, sevgililer gününde yapılabilecek en doğru tarif olacaktır. Unutmayın, bu tatlı fırından çıkar çıkmaz yeniyor zamanlamayı iyi ayarlamanızı tavsiye ederiz!

Malzemeler:

• 50 g tereyağı
• 150 g bitter çikolata
• 1 adet yumurta
• 2 yemek kaşığı un
• 2 yemek kaşığı pikan cevizi
• 1 yemek kaşığı pudra şekeri
• 1 çay kaşığının ucuyla deniz tuzu
• 1 tatlı kaşığı kakao

Süslemek için;

• Pudra şekeri
• Çilek
• Nane

Tarif:

1-Öncelikle sufle kabınızı tereyağı ile yağlayın.
2-Ardından kabın içerisine toz kakao serpiştirin.
3-Pikan cevizlerini Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’da toz haline gelen kadar çekin, kenara alın.
4-Çikolatayı Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’da küçük parçalara bölün.
5-Arçelik Ankastre Ocak’a aldığınız bir tencerede suyu kaynatın. Üzerine çikolata kabını koyup benmari usulü eritin.
6-Çikolata soğuyunca içerisine yumurtayı ekleyin, karıştırın.
7-Ardından un, toz haline getirdiğiniz pikan cevizi, pudra şekeri ve bir tutam tuzu ekleyin.
8-Tüm karışımı Arçelik Rose Gold Eternity Mikser ile çırpın.
9-Sıvı haldeki karışımı sufle kaplarına dökün.
10-Önceden ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın’da 15 dakika pişirin.
11-Fondantların dışı kek dokusunda pişecek, içi sıvı kalacaktır, bu yüzden fazla pişirmeyin.
12-Fırından çıkardıktan sonra üzerine pudra şekeri serpin, yanına çilek doğrayıp naneyle süsleyin.
13-Çikolatalı fondantınızı Arçelik Telve Türk Kahvesi Makinesi ile hazırladığınız Türk kahvesi ile servis edin.
14-Afiyet olsun!

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