Kalpleri Eritir: Çikolatalı Fondant
Akışkan çikolatası ve lezzetiyle en romantik tatlılardan birisi o! Kalpleri eriten bu çikolatalı fondant, sevgililer gününde yapılabilecek en doğru tarif olacaktır. Unutmayın, bu tatlı fırından çıkar çıkmaz yeniyor zamanlamayı iyi ayarlamanızı tavsiye ederiz!
Malzemeler:
• 50 g tereyağı
• 150 g bitter çikolata
• 1 adet yumurta
• 2 yemek kaşığı un
• 2 yemek kaşığı pikan cevizi
• 1 yemek kaşığı pudra şekeri
• 1 çay kaşığının ucuyla deniz tuzu
• 1 tatlı kaşığı kakao
Süslemek için;
• Pudra şekeri
• Çilek
• Nane
Tarif:
1-Öncelikle sufle kabınızı tereyağı ile yağlayın.
2-Ardından kabın içerisine toz kakao serpiştirin.
3-Pikan cevizlerini Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’da toz haline gelen kadar çekin, kenara alın.
4-Çikolatayı Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’da küçük parçalara bölün.
5-Arçelik Ankastre Ocak’a aldığınız bir tencerede suyu kaynatın. Üzerine çikolata kabını koyup benmari usulü eritin.
6-Çikolata soğuyunca içerisine yumurtayı ekleyin, karıştırın.
7-Ardından un, toz haline getirdiğiniz pikan cevizi, pudra şekeri ve bir tutam tuzu ekleyin.
8-Tüm karışımı Arçelik Rose Gold Eternity Mikser ile çırpın.
9-Sıvı haldeki karışımı sufle kaplarına dökün.
10-Önceden ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın’da 15 dakika pişirin.
11-Fondantların dışı kek dokusunda pişecek, içi sıvı kalacaktır, bu yüzden fazla pişirmeyin.
12-Fırından çıkardıktan sonra üzerine pudra şekeri serpin, yanına çilek doğrayıp naneyle süsleyin.
13-Çikolatalı fondantınızı Arçelik Telve Türk Kahvesi Makinesi ile hazırladığınız Türk kahvesi ile servis edin.
14-Afiyet olsun!
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