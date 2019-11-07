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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tatli
07.11.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

Kahveli Çikolatalı Mousse

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Kahveli Çikolatalı Mousse

Çikolata ve kahve aşıklarını sadece kokusuyla bile mest edecek bir tarifimiz var. Üstelik yapması gerçekten kolay! İşte sevdiklerinize kolayca hazırlayabileceğiniz kahveli çikolatalı mousse tarifi…

Malzemeler:

*160 g bitter çikolata
*20 g tereyağı
*100 ml taze demlenmiş kahve
*3 adet yumurta
*30 g toz şeker (yumurta sarısı için)
*1 tutam tuz (yumurta beyazı için)

Üzeri için;

*1 su bardağı süt
*Kakaolu pasta tabanı
*Taze nane yaprağı

Tarif:

1-Cam bir kase içerisine bitter çikolata, tereyağı ve taze demlenmiş kahveyi alın.
2-Arçelik Ankastre Ocak üzerinde benmari usülü eritmeye başlayın.
3-Spatula yardımıyla karıştırın ve eridikten sonra kenara alın.
4-Yumurta sarılarını ve beyazlarını ayırın.
5-Derin bir kase içerisinde yumurta sarılarını toz şeker ile birlikte alıp Arçelik Rose Gold Eternity El Blender’ı ile çırpmaya başlayın. İyice çırpıldıktan sonra kenara alın.
6-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesi içerisine yumurta beyazlarını koyup bir tutam tuzu ekleyin ve köpük köpük olana kadar çırpın.
7-Ilıyan kahveli çikolata karışımını yumurta sarılı karışıma yavaş yavaş ekleyip spatulayla karıştırın.
8-Ardından köpük olan yumurta beyazını azar azar alttan içe doğru bu karışıma yedirin.;
9-Hazırladığınız karışımı servis kabınıza dökün.
10-Kapları Arçelik No Frost Buzdolabı’nda en az 2-3 saat dinlendirin.
11-Üzeri için bir kasede kakaolu pasta tabanını elinizle parçalayın, üzerine sütü ekleyin ve kekin sütü emmesini bekleyin.
12-Arçelik No Frost Buzdolabı dinlenen tatlınızın üzerine hazırladığınız sütle ıslatılmış kek parçalarını dökün.
13-Kaplarınızın üzerini de taze nane yapraklarıyla süsleyip servis edebilirsiniz.
14-Afiyet olsun!

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