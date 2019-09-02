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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tatli
02.09.2019 - 17:29, Son Güncelleme:

İncirli Karamelli Cheesecake

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İncirli Karamelli Cheesecake

Tazecik incir mevsimi geldi! Klasik cheesecake tariflerinden sıkılanlar için mevsimin en güzel meyvesi incir ve karamelli cheesecake hazırladık.

Malzemeler:

•450 g labne peyniri
•3 adet yumurta
•1 su bardağı toz şeker
•2 su bardağı krema
•70 g limon suyu
•1 adet limon kabuğu rendesi
•1 çay kaşığı vanilya özütü

Tabanı için;

•2 paket kakaolu bisküvi
•Yarım tatlı kaşığı tarçın
•115 g tereyağı
•80 g bitter çikolata

Karamel sos için;

•1 su bardağı toz şeker
•2 yemek kaşığı su
•4 damla limon suyu
•50 g tereyağı
•100 ml krema

Üzeri için;

•4 adet taze siyah incir

Tarif:

1-Öncelikle Arçelik Ankastre Ocak’ta tereyağını ve çikolatayı eritin.
2-Kakaolu bisküvileri Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’da çekip toz kıvamına getirin.
3-Bisküvilerin üzerine erittiğiniz tereyağını ve tarçını ekleyip harç oluşturun.
4-Yuvarlak kelepçeli bir kalıbın tabanına bu harcı eşit şekilde yayın.
5-Ardından tarifin devamını hazırlarken tabanı Arçelik No Frost Buzdolabı’nda
6-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesinde labne peyniri ve şekeri çırpmaya başlayın.
7-Yumurtaları da teker teker ekleyip çırpmaya devam edin.
8-Ayrı bir kapta krema, limon suyu, limon kabuğu ve vanilyayı karıştırın ve Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine ekleyin.
9-Tüm malzemeleri bir arada karıştırdıktan sonra buzdolabında dinlendirdiğiniz tabanı çıkarın ve üzerine dökün.
10-Arçelik Ankastre Fırın’ı 160 dereceye açın ve ısıtın.
11-Cheesecake’inizi fırın tepsisinin içine alın ve tepsinin içerisine de bir su bardağı su dökün.
12-Arçelik Ankastre Fırın’da yaklaşık 1 saat, kenarları hafif kızarıncaya kadar pişirin. 
13-Piştikten sonra soğutun ve dinlenmesi için Arçelik No Frost Buzdolabı’na alın.
14-Karamel sosunu hazırlamak için; toz şeker, su ve taze sıkılmış limon suyunu Arçelik Ankastre Ocak’ta derin bir sos kabına alın.
15-Orta ateşte çok az karıştırarak pişirin ve şekerin karamelize olmasını bekleyin.
16-Rengi dönen şeker karışımına soğuk tereyağı ekleyip tahta bir kaşık yardımıyla karıştırın.
17-Rengi koyulaşan ve kısık ateşte pişirmeye devam ettiğiniz karamel karışımına son olarak kremayı ekleyip hızlıca karıştırın.
18-2-3 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
19-Buzdolabından çıkardığınız cheesecake’inizin üzerine karamel sosunu dökün.
20-Taze siyah incirleri de dilimleyip üzerine koyun.
21-Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi ile hazırladığınız leziz kahve eşliğinde cheesecake’inizi servis edebilirsiniz.
22-Afiyet olsun!

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