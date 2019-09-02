İncirli Karamelli Cheesecake
Tazecik incir mevsimi geldi! Klasik cheesecake tariflerinden sıkılanlar için mevsimin en güzel meyvesi incir ve karamelli cheesecake hazırladık.
Malzemeler:
•450 g labne peyniri
•3 adet yumurta
•1 su bardağı toz şeker
•2 su bardağı krema
•70 g limon suyu
•1 adet limon kabuğu rendesi
•1 çay kaşığı vanilya özütü
Tabanı için;
•2 paket kakaolu bisküvi
•Yarım tatlı kaşığı tarçın
•115 g tereyağı
•80 g bitter çikolata
Karamel sos için;
•1 su bardağı toz şeker
•2 yemek kaşığı su
•4 damla limon suyu
•50 g tereyağı
•100 ml krema
Üzeri için;
•4 adet taze siyah incir
Tarif:
1-Öncelikle Arçelik Ankastre Ocak’ta tereyağını ve çikolatayı eritin.
2-Kakaolu bisküvileri Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’da çekip toz kıvamına getirin.
3-Bisküvilerin üzerine erittiğiniz tereyağını ve tarçını ekleyip harç oluşturun.
4-Yuvarlak kelepçeli bir kalıbın tabanına bu harcı eşit şekilde yayın.
5-Ardından tarifin devamını hazırlarken tabanı Arçelik No Frost Buzdolabı’nda
6-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesinde labne peyniri ve şekeri çırpmaya başlayın.
7-Yumurtaları da teker teker ekleyip çırpmaya devam edin.
8-Ayrı bir kapta krema, limon suyu, limon kabuğu ve vanilyayı karıştırın ve Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine ekleyin.
9-Tüm malzemeleri bir arada karıştırdıktan sonra buzdolabında dinlendirdiğiniz tabanı çıkarın ve üzerine dökün.
10-Arçelik Ankastre Fırın’ı 160 dereceye açın ve ısıtın.
11-Cheesecake’inizi fırın tepsisinin içine alın ve tepsinin içerisine de bir su bardağı su dökün.
12-Arçelik Ankastre Fırın’da yaklaşık 1 saat, kenarları hafif kızarıncaya kadar pişirin.
13-Piştikten sonra soğutun ve dinlenmesi için Arçelik No Frost Buzdolabı’na alın.
14-Karamel sosunu hazırlamak için; toz şeker, su ve taze sıkılmış limon suyunu Arçelik Ankastre Ocak’ta derin bir sos kabına alın.
15-Orta ateşte çok az karıştırarak pişirin ve şekerin karamelize olmasını bekleyin.
16-Rengi dönen şeker karışımına soğuk tereyağı ekleyip tahta bir kaşık yardımıyla karıştırın.
17-Rengi koyulaşan ve kısık ateşte pişirmeye devam ettiğiniz karamel karışımına son olarak kremayı ekleyip hızlıca karıştırın.
18-2-3 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
19-Buzdolabından çıkardığınız cheesecake’inizin üzerine karamel sosunu dökün.
20-Taze siyah incirleri de dilimleyip üzerine koyun.
21-Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi ile hazırladığınız leziz kahve eşliğinde cheesecake’inizi servis edebilirsiniz.
22-Afiyet olsun!
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