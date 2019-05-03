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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tatli
03.05.2019 - 12:45, Son Güncelleme:

İki Tatlı Birleşti: Ballı Kadayıflı Muhallebi

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İki Tatlı Birleşti: Ballı Kadayıflı Muhallebi

Hem kadayıf hem de muhallebi sevenleri tek bir tatlıda bir araya getiriyoruz! Yapması da oldukça kolay olan bu tatlıyı Ramazan ayında sevdiklerinize yapabilirsiniz. İşte nefis ballı kadayıflı muhallebi tarifi…

Malzemeler:

• 300 g kadayıf
• 5 yemek kaşığı toz şeker
• 4 yemek kaşığı tereyağı
• 2 yemek kaşığı bal
• Bir su bardağı iri dövülmüş ceviz içi

Muhallebi için;

• 1 litre süt
• Yarım su bardağı toz şeker
• 2 yemek kaşığı mısır nişastası
• 2 yemek kaşığı un
• 1 adet yumurta
• 1 paket vanilya
• 1 paket krem şanti

Üzeri için;

• 3 yemek kaşığı bal
• 2 tatlı kaşığı toz antep fıstığı

Tarif:

1-Kadayıflı kat için tereyağını eritin.
2-Ardından kadayıfları ve şekeri ekleyin ve ara sıra karıştırarak kısış ateşte kavurun. Kenara alıp soğumaya bırakın.
3-Muhallebisi için bir tencere alıp içerisine un, nişasta, vanilya, şeker ve yumurtayı ekleyip Arçelik Rose Gold Eternity Mikser ile karıştırın.
4-Birkaç dakika karıştırdıktan sonra sütü de ekleyip pişirmeye başlayın. 
5-Muhallebi kıvamını alınca ocağın altını kapatıp soğumasını bekleyin.
6-Muhallebi soğuyunca içine krem şantiyi ilave edip Arçelik Rose Gold Eternity Mikser ile çırpın.
7-Kadayıfların yarısını tepsinizin tabanına iyice yayın. Üzerine muhallebinin tamamını dökün.
8-En üste de ayırdığınız kadayıfları eşit şekilde yayın.
9-Kadayıflı muhallebinizi en az 2 saat Arçelik No Frost Buzdolabı’nda dinlendirdikten sonra küçük kareler şeklinde dilimleyin.
10-Her dilimin üzerine bal ve antep fıstığı serpip servis edin.
11-Afiyet olsun!

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