İki Tatlı Birleşti: Ballı Kadayıflı Muhallebi
Hem kadayıf hem de muhallebi sevenleri tek bir tatlıda bir araya getiriyoruz! Yapması da oldukça kolay olan bu tatlıyı Ramazan ayında sevdiklerinize yapabilirsiniz. İşte nefis ballı kadayıflı muhallebi tarifi…
Malzemeler:
• 300 g kadayıf
• 5 yemek kaşığı toz şeker
• 4 yemek kaşığı tereyağı
• 2 yemek kaşığı bal
• Bir su bardağı iri dövülmüş ceviz içi
Muhallebi için;
• 1 litre süt
• Yarım su bardağı toz şeker
• 2 yemek kaşığı mısır nişastası
• 2 yemek kaşığı un
• 1 adet yumurta
• 1 paket vanilya
• 1 paket krem şanti
Üzeri için;
• 3 yemek kaşığı bal
• 2 tatlı kaşığı toz antep fıstığı
Tarif:
1-Kadayıflı kat için tereyağını eritin.
2-Ardından kadayıfları ve şekeri ekleyin ve ara sıra karıştırarak kısış ateşte kavurun. Kenara alıp soğumaya bırakın.
3-Muhallebisi için bir tencere alıp içerisine un, nişasta, vanilya, şeker ve yumurtayı ekleyip Arçelik Rose Gold Eternity Mikser ile karıştırın.
4-Birkaç dakika karıştırdıktan sonra sütü de ekleyip pişirmeye başlayın.
5-Muhallebi kıvamını alınca ocağın altını kapatıp soğumasını bekleyin.
6-Muhallebi soğuyunca içine krem şantiyi ilave edip Arçelik Rose Gold Eternity Mikser ile çırpın.
7-Kadayıfların yarısını tepsinizin tabanına iyice yayın. Üzerine muhallebinin tamamını dökün.
8-En üste de ayırdığınız kadayıfları eşit şekilde yayın.
9-Kadayıflı muhallebinizi en az 2 saat Arçelik No Frost Buzdolabı’nda dinlendirdikten sonra küçük kareler şeklinde dilimleyin.
10-Her dilimin üzerine bal ve antep fıstığı serpip servis edin.
11-Afiyet olsun!
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