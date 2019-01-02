Her Şey Onunla Başladı: Cheesecake Tarifi
Onun onlarca çeşidi var, birçok meyveyle yapılıyor! Limonlu, frambuazlı, çikolatalı cheesecake; San Sebastian cheesecake, New York cheesecake… Liste uzayıp gidiyor fakat biz size tüm çeşitlerin başlangıcını; sade cheesecake tarifini vereceğiz. İşte pratik ve kolay cheesecake tarifi…
Malzemeler
Taban için:
• 1 paket yulaflı bisküvi
• 50 g tereyağı
Kreması için:
• 300 g labne peyniri
• 1 buçuk su bardağı süzme yoğurt
• 3 adet yumurta
• 1 su bardağı pudra şekeri
• 1 tatlı kaşığı vanilya özütü
• 3 yemek kaşığı un
• Yarım yemek kaşığı mısır nişastası
Üzeri için;
• Frambuaz
• Yaban mersini
Tarif:
1. Tereyağını Arçelik Ankastre Ocak'ta eritin.
2. Yulaflı bisküvileri Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı'ya alıp toz haline getirin.
3. İçerisine eritilmiş tereyağın ekleyip karıştırın.
4. Karışımı kelepçeli kabın içerisine aktarıp spatula yardımıyla tabanına yayın.
5. Ardından kalıbı Arçelik No Frost Buzdolabı'na koyun.
6. Krema için labne peyniri ve süzme yoğurdunu Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi içerisine alıp çırpmaya başlayın.
7. Karışıma yumurtaları tek tek ekleyin.
8. Son olarak kalan malzemeleri de ekleyip karıştırın.
9. Hazırladığınız kremayı buzdolabında dinlenen kelepçeli kaba ekleyin.
10. 170 derecede önceden ısıtılmış Arçelik Ankastre Ocak'ta 45-50 dakika kadar pişirin.
11. Pişen ve soğuyan cheesecake’inizi dilimleyip üzerini frambuaz ve yaban mersiniyle süsleyin.
12. Afiyet olsun!
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