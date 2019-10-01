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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tatli
01.10.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

Her Katında Şölen Var: Ballı Bademli Pasta

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Her Katında Şölen Var: Ballı Bademli Pasta

Rus pastası olarak da bilinen, her katı tek tek pişirilen Medovik, incecik hazırlanan keklerin üst üste konmasıyla yapılıyor. Her katı ayrı bir şölen havasında olan bu ballı bademli pastayı hazırlamak düşündüğünüz kadar zor değil!

Malzemeler:

•120 g tereyağı
•3 adet yumurta
•1 çay bardağı toz şeker
•3 yemek kaşığı bal
•3 su bardağı un
•1 su bardağı badem unu
•1,5 paket kabartma tozu
•1 tatlı kaşığı toz tarçın

Arası için;

•6 su bardağı süt
•5 yemek kaşığı un
•50 g tereyağı
•1 su bardağı şeker
•1 paket vanilya

Üzeri için;

•Badem
•Nane

Tarif:

1-Tereyağını sos tenceresine alın ve Arçelik Ankastre Ocak’ta
2-Ocağın bir başka gözünde 3 yemek kaşığı balı bir tavaya alın kısık ateşte eritin.
3-Üzerine kabartma tozunu ekleyip köpürene kadar karıştırın ve altını kapatın.
4-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’nde şekerle 3 yumurtayı iyice çırpın.
5-Ballı karışımı da Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’nde çırptığınız yumurtaların üzerine dökün.
6-Erittiğiniz tereyağını da ilave edin.
7-Ardından unları ve toz tarçını da yavaş yavaş ekleyin ve sert bir hamur elde edin.
8-Hazırladığınız hamuru 6-7 parçaya ayırın ve un serptiğiniz tezgahta merdane yardımı ile dikdörtgen olacak şekilde açın.
9-Açtığınız hamurları yağlı kağıt serdiğiniz Arçelik Ankastre Fırın tepsisine alın ve çatal ile birkaç yerine batırın.
10-Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da 4-5 dakika yani rengi hafif dönene kadar pişirin.
11-Bütün hamurları aynı şekilde pişirin bir kenarda bekletin.
12-Pastanın muhallebisini hazırlamak için Arçelik Ankastre Ocak’ta süt, un, tereyağı, şeker ve vanilyayı bir tencereye alın ve devamlı karıştırarak pişirin.
13-Tek tek pişirdiğiniz hamurların hepsini aynı kalıpla dikkatlice kesin. Kalan işe yaramayan parçaları kenara alın.
14-Ardından ilk kestiğiniz tabanı koyup üzerine hazırladığınız muhallebiden sürün.
15-Aynı işlemi tüm katlar için uygulayın ve yaklaşık 10-12 kat yapın.
16-Kalan kek parçalarını Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’dan geçirip toz haline getirin.
17-Pastanın en üst katına bu kırıntıları serpin.
18-Üzerini badem ve nane yapraklarıyla süsleyin.
19-Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’nde hazırladığınız nefis kahve eşliğinde servis edebilirsiniz.
20-Afiyet olsun!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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