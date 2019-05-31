Frambuazlı Glutensiz Kek Tarifi
Gluten hassasiyeti olan kişilerin de kolayca hazırlayıp tüketebilecekleri glutensiz kek tarifi, kahve saatlerinizin vazgeçilmezi olacak!
Malzemeler:
• 3 adet yumurta
• 1 su bardağı şeker
• Yarım su bardağı Hindistan cevizi yağı
• Yarım su bardağı Hindistan cevizi sütü
• 1 bardak glutensiz un
• 1 paket kabartma tozu
• 5 yemek kaşığı toz kakao
• 1 tatlı kaşığı vanilya özütü
• Yarım su bardağı frambuaz
Üzeri için;
• Kaju
• Fındık
• Fıstık
Tarif:
1-Arçelik Grion Ocak’ta Hindistan cevizi yağını eritin ve soğumaya bırakın.
2-3 adet yumurtayı Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine alın ve çırpmaya başlayın.
3-Şekeri de üzerine ekleyip köpürene dek çırpın.
4-Eritip soğuttuğunuz yağ ve yarım bardak Hindistan cevizi sütünü de ekleyip karıştırmaya devam edin.
5-Topaklanmaması ve kekin iyi kabarması için glutensiz un, vanilya, kabartma tozu ve kakaoyu bir kasede eleyin.
6-Eledikten sonra kek karışımına ekleyip birkaç dakika daha karıştırın.
7-Ardından frambuazları ekleyip spatula yardımıyla ezdirmeden karıştırın.
8-Baton kek kalıbına yağlı kağıdınızı serin.
9-Kek karışımını kalıba dökün.
10-Üzerine kaju, fındık ve fıstığı yerleştirin.
11-Önceden ısıttığınız Arçelik Ankastre Fırın’da 30-35 dakika kadar pişirin.
12-Pişen ve soğuyan kekinizi Arçelik Yeni Telve Türk Kahve Makinesi’yle yaptığınız kahve eşliğinde servis edebilirsiniz.
13-Afiyet olsun!
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