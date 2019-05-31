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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tatli
31.05.2019 - 16:02, Son Güncelleme:

Frambuazlı Glutensiz Kek Tarifi

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Frambuazlı Glutensiz Kek Tarifi

Gluten hassasiyeti olan kişilerin de kolayca hazırlayıp tüketebilecekleri glutensiz kek tarifi, kahve saatlerinizin vazgeçilmezi olacak!

Malzemeler:

• 3 adet yumurta
• 1 su bardağı şeker
• Yarım su bardağı Hindistan cevizi yağı
• Yarım su bardağı Hindistan cevizi sütü
• 1 bardak glutensiz un
• 1 paket kabartma tozu
• 5 yemek kaşığı toz kakao
• 1 tatlı kaşığı vanilya özütü
• Yarım su bardağı frambuaz

Üzeri için;

• Kaju
• Fındık
• Fıstık

Tarif:

1-Arçelik Grion Ocak’ta Hindistan cevizi yağını eritin ve soğumaya bırakın.
2-3 adet yumurtayı Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine alın ve çırpmaya başlayın.
3-Şekeri de üzerine ekleyip köpürene dek çırpın.
4-Eritip soğuttuğunuz yağ ve yarım bardak Hindistan cevizi sütünü de ekleyip karıştırmaya devam edin.
5-Topaklanmaması ve kekin iyi kabarması için glutensiz un, vanilya, kabartma tozu ve kakaoyu bir kasede eleyin.
6-Eledikten sonra kek karışımına ekleyip birkaç dakika daha karıştırın.
7-Ardından frambuazları ekleyip spatula yardımıyla ezdirmeden karıştırın.
8-Baton kek kalıbına yağlı kağıdınızı serin.
9-Kek karışımını kalıba dökün.
10-Üzerine kaju, fındık ve fıstığı yerleştirin.
11-Önceden ısıttığınız Arçelik Ankastre Fırın’da 30-35 dakika kadar pişirin.
12-Pişen ve soğuyan kekinizi Arçelik Yeni Telve Türk Kahve Makinesi’yle yaptığınız kahve eşliğinde servis edebilirsiniz.
13-Afiyet olsun!

 

 

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