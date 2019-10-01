Frambuazlı Çikolatalı Brownie Tarifi
Brownie’lere en çok yakışan meyvelerden biridir frambuaz! İncecik çekilmiş fındık ve frambuaz da bu tarifin ününe ün katıyor. İşte kolayca hazırlayabileceğiniz frambuazı çikolatalı brownie tarifi…
Malzemeler:
•3 adet oda sıcaklığında yumurta
•150 g esmer şeker
•150 g frambuaz
•1 çay bardağı fındık
•1 paket vanilya
•200 g bitter çikolata
•120 g tereyağı
•7 yemek kaşığı un
Üzeri için;
•Frambuaz
•100 g bitter çikolata
•20 g tereyağı
Tarif:
1-Fındığı Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’da toz haline getirin.
2-Çikolata ve tereyağını Arçelik Ankastre Ocak’ta benmari usulü eritin ve kenara alın.
3-Çikolataya şeker ve vanilyayı ekleyip, Arçelik Rose Gold Eternity Mikser ile birkaç dakika çırpın.
4-Ardından yumurtaları teker teker ekleyin.
5-Unu da eleyerek ekleyip, spatula ile unu iyice karışıma yedirin.
6-Toz haline getirdiğiniz fındığı ve frambuazları da ekleyip çok kısa spatulayla karıştırın.
7-Fırın kabınızın içerisine pişirme kağıdını yerleştirin ve harcınızı içine boşaltın.
8-Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da 30-35 dakika pişirin.
9-Üzerine gezdireceğiniz çikolata sosu için Arçelik Ankastre Ocak’ta çikolata ve tereyağını benmari usulü eritin.
10-Pişen brownie’yi dilimleyin.
11-Ardından üzerine erittiğiniz çikolatayı gezdirin ve frambuazlar ile süsleyin.
12-Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’nde yapacağınız nefis kahve eşliğinde brownie’yi servis edebilirsiniz.
13-Afiyet olsun!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle