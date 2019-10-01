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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tatli
01.10.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

Frambuazlı Çikolatalı Brownie Tarifi

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Frambuazlı Çikolatalı Brownie Tarifi

Brownie’lere en çok yakışan meyvelerden biridir frambuaz! İncecik çekilmiş fındık ve frambuaz da bu tarifin ününe ün katıyor. İşte kolayca hazırlayabileceğiniz frambuazı çikolatalı brownie tarifi…

Malzemeler:

•3 adet oda sıcaklığında yumurta
•150 g esmer şeker
•150 g frambuaz
•1 çay bardağı fındık
•1 paket vanilya
•200 g bitter çikolata
•120 g tereyağı
•7 yemek kaşığı un

Üzeri için;

•Frambuaz
•100 g bitter çikolata
•20 g tereyağı

Tarif:

1-Fındığı Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’da toz haline getirin.
2-Çikolata ve tereyağını Arçelik Ankastre Ocak’ta benmari usulü eritin ve kenara alın.
3-Çikolataya şeker ve vanilyayı ekleyip, Arçelik Rose Gold Eternity Mikser ile birkaç dakika çırpın.
4-Ardından yumurtaları teker teker ekleyin.
5-Unu da eleyerek ekleyip, spatula ile unu iyice karışıma yedirin.
6-Toz haline getirdiğiniz fındığı ve frambuazları da ekleyip çok kısa spatulayla karıştırın.
7-Fırın kabınızın içerisine pişirme kağıdını yerleştirin ve harcınızı içine boşaltın.
8-Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da 30-35 dakika pişirin.
9-Üzerine gezdireceğiniz çikolata sosu için Arçelik Ankastre Ocak’ta çikolata ve tereyağını benmari usulü eritin.
10-Pişen brownie’yi dilimleyin.
11-Ardından üzerine erittiğiniz çikolatayı gezdirin ve frambuazlar ile süsleyin.
12-Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’nde yapacağınız nefis kahve eşliğinde brownie’yi servis edebilirsiniz.
13-Afiyet olsun!

 

 

 

 

 

 

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