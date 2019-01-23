Fıstıklı Sarma Baklava

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek HaberleriFıstıklı Sarma Baklava
GeriTatli Fıstıklı Sarma Baklava
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Tatli
23.01.2019 - 17:23, Son Güncelleme:

Fıstıklı Sarma Baklava

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fıstıklı Sarma Baklava

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Fıstıklı Sarma Baklava var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle...

 

Fıstıklı Sarma Baklava | Mucize LezzetlerMucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Fıstıklı Sarma Baklava var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle...
daha fazla video için

Malzemeler:

  • 1 paket baklavalık yufka
  • 2 su bardağı çiğ tuzsuz antep fıstığı
  • 150 ml eritilmiş tereyağı

Şerbeti için:

  • 5 su bardağı su
  • 3 su bardağı toz şeker
  • 1 adet limonun suyu

Tarif:

  1. Şerbet için Arçelik Ankastre Ocak’a aldığınız tencerede su ve toz şekeri kaynatın.
  2. Kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra limon suyunu ilave edip ocaktan alın. Soğumaya bırakın.
  3. Tezgaha 1 tane baklavalık yufkayı yayın. Üzerine tereyağı sürün.
  4. 3 kat oluncaya kadar aynı işlemi tekrarlayın.
  5. Üzerine toz antep fıstığı serpin. Çok ince bir şekilde dürüm şeklinde sarın.
  6. Yağladığınız tepsiye dizin.
  7. Kalan malzemeleri de aynı şekilde hazırlayın.
  8. İstediğiniz büyüklüklerde kesin.
  9. Üzerine eritilmiş tereyağı döküp yağlı kağıt ile üzerini kapatın.
  10. Önceden ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın’da 180-200 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin.
  11. Fırından çıkardıktan sonra 10 dakika bekleyin.
  12. Daha sonra üzerine soğuk şerbeti dökün.
  13. Dinlendirdikten sonra üzerine antep fıstığı serpin ve servis yapın.
  14. Afiyet olsun!

Sponsorlu içerik

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Gerçek Bir Çorba Gurmesi misin?

Fırında Yemek Pişirmenin Püf Noktaları

KAHVE GURUSU MUSUN?

4 Adımda Kışa Hazırlanın