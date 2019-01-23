Fıstıklı Sarma Baklava
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Fıstıklı Sarma Baklava var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle...
Malzemeler:
- 1 paket baklavalık yufka
- 2 su bardağı çiğ tuzsuz antep fıstığı
- 150 ml eritilmiş tereyağı
Şerbeti için:
- 5 su bardağı su
- 3 su bardağı toz şeker
- 1 adet limonun suyu
Tarif:
- Şerbet için Arçelik Ankastre Ocak’a aldığınız tencerede su ve toz şekeri kaynatın.
- Kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra limon suyunu ilave edip ocaktan alın. Soğumaya bırakın.
- Tezgaha 1 tane baklavalık yufkayı yayın. Üzerine tereyağı sürün.
- 3 kat oluncaya kadar aynı işlemi tekrarlayın.
- Üzerine toz antep fıstığı serpin. Çok ince bir şekilde dürüm şeklinde sarın.
- Yağladığınız tepsiye dizin.
- Kalan malzemeleri de aynı şekilde hazırlayın.
- İstediğiniz büyüklüklerde kesin.
- Üzerine eritilmiş tereyağı döküp yağlı kağıt ile üzerini kapatın.
- Önceden ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın’da 180-200 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin.
- Fırından çıkardıktan sonra 10 dakika bekleyin.
- Daha sonra üzerine soğuk şerbeti dökün.
- Dinlendirdikten sonra üzerine antep fıstığı serpin ve servis yapın.
- Afiyet olsun!
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