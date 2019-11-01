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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tatli
01.11.2019 - 16:15, Son Güncelleme:

Ev Yapımı Kerebiç Tatlısı

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Ev Yapımı Kerebiç Tatlısı

Mersin’e özel bir tatlı olan bu nefis tatlıyı evinizde yapmaya ne dersiniz? İşte adım adım fıstıklı kerebiç tarifi…

Malzemeler:

*2 adet yumurta
*Yarım su bardağı sıvı yağ
*100 g eritilmiş margarin
*Yarım paket kabartma tozu
*1 paket vanilya
*Yarım çay bardağı irmik
*1 çay bardağı pudra şekeri
*Alabildiği kadar un

İçi için;

*2 su bardağı iri çekilmiş Antep fıstığı
*1 tatlı kaşığı tarçın

Çöven kreması için;

*2 adet çöven otu
*5 su bardağı pudra şekeri

Tarif:

1-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesi içerisine yumurtayı ve pudra şekerini koyup karıştırın.
2-Üzerine sıvı yağı, eritilmiş margarini, vanilyayı, irmiği ekleyip karıştırmaya devam edin.
3-Ardından unu, kabartma tozunu ilave edip, kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar yoğurun.  
4-Hazırladığınız hamuru Arçelik No Frost Buzdolabı’nda 10 dakika bekletin.
5-Bir kabın içine fıstık içini ve tarçını koyup karıştırın.
6-Hamurdan parçalar koparıp içli köfte gibi avucunuzda açın.
7-İçine harcı koyup kapattıktan sonra Arçelik Ankastre Fırın tepsisine dizin.
8-Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
9-Çöven kremasını yapmak için öncelikle çöven otunu yıkayın.
10-Tencereye koyup üzerine 4 bardak su ilave edin.
11-Bir gece bu şekilde suda bekletip, sabah çöven otunu Arçelik Ankastre Ocak’ta 3 saat kaynatın.
12-Ardından suyunu bir kaba süzün.
13-Kaynama esnasında suyu azalırsa 1 bardak su ilave edebilirsiniz.
14-Suyu sıcakken pudra şekerini ilave edip karıştırarak içinde eritin.
15-Biraz ılındıktan sonra Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesinde köpürene kadar çırpın.
16-Kıvamı koyulaştırdıktan sonra hazırladığınız çöven köpüğünün içine kerebiçleri atın.
17-Üzerine tarçın serperek servis edin.
18-Afiyet olsun!

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