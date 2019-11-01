Ev Yapımı Kerebiç Tatlısı
Mersin’e özel bir tatlı olan bu nefis tatlıyı evinizde yapmaya ne dersiniz? İşte adım adım fıstıklı kerebiç tarifi…
Malzemeler:
*2 adet yumurta
*Yarım su bardağı sıvı yağ
*100 g eritilmiş margarin
*Yarım paket kabartma tozu
*1 paket vanilya
*Yarım çay bardağı irmik
*1 çay bardağı pudra şekeri
*Alabildiği kadar un
İçi için;
*2 su bardağı iri çekilmiş Antep fıstığı
*1 tatlı kaşığı tarçın
Çöven kreması için;
*2 adet çöven otu
*5 su bardağı pudra şekeri
Tarif:
1-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesi içerisine yumurtayı ve pudra şekerini koyup karıştırın.
2-Üzerine sıvı yağı, eritilmiş margarini, vanilyayı, irmiği ekleyip karıştırmaya devam edin.
3-Ardından unu, kabartma tozunu ilave edip, kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar yoğurun.
4-Hazırladığınız hamuru Arçelik No Frost Buzdolabı’nda 10 dakika bekletin.
5-Bir kabın içine fıstık içini ve tarçını koyup karıştırın.
6-Hamurdan parçalar koparıp içli köfte gibi avucunuzda açın.
7-İçine harcı koyup kapattıktan sonra Arçelik Ankastre Fırın tepsisine dizin.
8-Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
9-Çöven kremasını yapmak için öncelikle çöven otunu yıkayın.
10-Tencereye koyup üzerine 4 bardak su ilave edin.
11-Bir gece bu şekilde suda bekletip, sabah çöven otunu Arçelik Ankastre Ocak’ta 3 saat kaynatın.
12-Ardından suyunu bir kaba süzün.
13-Kaynama esnasında suyu azalırsa 1 bardak su ilave edebilirsiniz.
14-Suyu sıcakken pudra şekerini ilave edip karıştırarak içinde eritin.
15-Biraz ılındıktan sonra Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesinde köpürene kadar çırpın.
16-Kıvamı koyulaştırdıktan sonra hazırladığınız çöven köpüğünün içine kerebiçleri atın.
17-Üzerine tarçın serperek servis edin.
18-Afiyet olsun!
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