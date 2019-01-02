Ev Yapımı Çilekli Profiterol Tarifi
Hazırlarını aratmayacak, farklı yorumuyla sevdiklerinizin beğenisini kazanacak ev yapımı profiterol tarifi…
Malzemeler
Hamuru için;
• 2 yemek kaşığı tereyağı
• 8 çorba kaşığı un
• 3 adet yumurta
• 1 su bardağı su
• Bir tutam tuz
Kreması için;
• 150 g çilek
• 200 g krema
• 4 yemek kaşığı pudra şekeri
• 1 çay kaşığı vanilya özütü
Üzeri için;
• Pudra şekeri
• Çilek
Tarif:
1. Tereyağı, su ve tuzu Arçelik Ankastre Ocak'ta bir tencereye alıp karıştırarak pişirmeye başlayın.
2. Kaynamaya başlayınca sürekli karıştırarak unu ilave edin.
3. 5 dakika daha pişirip ocaktan alın.
4. Hamuru karıştırarak soğutun.
5. İçine yumurtaları birer birer kırın.
6. Hamuru sıkma torbasına alın.
7. Yağlı kağıt serilmiş Arçelik Ankastre Fırın tepsisine yuvarlak halka oluşacak şekilde sıkın.
8. Önceden ısıtılmış 200 derecelik Arçelik Ankastre Fırın'da kızarana kadar pişirin.
9. Piştikten sonra soğumaya bırakın.
10. Kreması için; Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi'nde kremayı, pudra şekeri ve vanilyayı iyice çırpın.
11. Ardından karışımı krema torbasına alın.
12. Çilekleri yıkayıp irice dilimleyin.
13. Soğuyan profiterol hamurlarını dikkatlice ortadan ikiye kesin.
14. Bir parçanın üzerine hazırladığınız kremadan sıkın, çilek yerleştirin ve diğer yarısıyla üzerini kapatın.
15. Pişen tüm profiterol hamurları için aynı işlemi tekrarlayın.
16. Servis tabağına aldığınız profiterolleri pudra şekeri ve çilekle süsleyip servis edin.
17. Afiyet olsun!
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