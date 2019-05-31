En Sağlıklısından: Hindistan Cevizli Yeşil Dondurma
Yaz aylarında detoks suları ve smoothie’ler yanımızdan eksik olmuyor. Peki sıcak yaz günlerinde smoothie’lerinizi besleyici bir dondurma olarak tüketmek istemez misiniz? İşte hem leziz hem sağlıklı yeşil dondurma tarifi…
Malzemeler:
Yeşil dondurma:
•100 g taze ıspanak
•5 adet kivi
•1 adet misket limonu
•1 su bardağı badem sütü
Sütlü dondurma:
•200 g süzme yoğurt
•200 g labne
•3 yemek kaşığı bal
•3 yemek kaşığı hindistan cevizi
Tarif:
1-İlk olarak kivileri ve misket limonunu soyun ve dilimleyin.
2-Daha sonra kivi ve limon dilimlerini ıspanak ve badem sütüyle birlikte Arçelik B-Fit Power Blender içerisine yerleştirin. İyice karışana kadar yüksek hızda karıştırın.
3-Hazır olduğunda dondurma kaplarının içerisini yarım dolduracak şekilde paylaştırın.
4-Dondurma kaplarını eğimli olacak şekilde Arçelik No Frost Buzdolabı’nın derin dondurucu bölümüne yerleştirin.
5-Beyaz dondurma için labne, yoğurt ve balı Arçelik B-Fit Power Blender içerisine ekleyip karıştırın.
6-İyice karıştıktan sonra Hindistan cevizini ekleyip spatula ile karıştırın.
7-Buzluğa koyduğunuz dondurma kalıplarını çıkarıp yeşil dondurmanın üzerine paylaştırın.
8-Dondurma kalıplarının ortasına çubukları batırın.
9-Yeniden buzluğa kaldırıp en az 6 saat bekletin.
10-İyice donduktan sonra tüketebilirsiniz.
11-Afiyet olsun!
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