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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tatli
01.10.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

En Çok Tarçın Yakışır: Elmalı Kek

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En Çok Tarçın Yakışır: Elmalı Kek

Evi saran o müthiş tarçın kokusu herkesi mest ederken, yumuşacık elmalı kekin tadı ise lezzet şöleni yaratacak!

Malzemeler:

•3 adet orta boy yumurta
•1 su bardağı toz şeker
•3 adet orta boy kırmızı elma
•1 su bardağı süt
•1 su bardağı sıvı yağ
•2,5 su bardağı un
•1 paket kabartma tozu
•1 paket vanilya
•1 tatlı kaşığı tarçın
•Yarım çay bardağı file badem

Üzeri için:

•1 adet elma
•File badem

Yapılışı:

1-Elmaların kabuklarını soyun ve çekirdeklerini çıkarıp küp küp doğrayın.
2-Doğradığınız elmaların üzerine tarçını serpin.
3-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine yumurta ve şekeri alıp köpük gibi olana kadar çırpın.
4-Sıvıyağ ve sütü ilave edip biraz daha karıştırın.
5-Una, kabartma tozu ve vanilya eleyerek karıştırmaya devam edin.
6-En son tarçınlı elma karışımını kek hamuruna ekleyin ve spatula ile karıştırın.
7-Yuvarlak kek kalıbını tereyağı ile yağlayın ve hamurunuzu içine dökün.
8-Üzeri için bir adet elmanın kabuğunu soyun ve ince ince kestiğiniz elma dilimlerini kekin üzerine batırın.
9-180 derece önceden ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın’da 30-35 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.
10-Piştikten sonra üzerine file badem serpip servis edebilirsiniz.
11-Afiyet olsun!

 

 

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