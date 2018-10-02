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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Tatli
02.10.2018 - 16:29, Son Güncelleme:

Elmalı Pikan Cevizli Barlar

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Elmalı Pikan Cevizli Barlar

Elma ve cevizin eşsiz uyumu bu tarifte birleşti. Üstelik bu sefer pikan ceviziyle lezzetini zirveye taşıdı. İşte sonbahara yakışacak pratik ve lezzetli elmalı pikan cevizli bar tarifi...

Malzemeler:

Tabanı için;

• 1 su bardağı un
• 1/4 bardak kahverengi şeker
• 2 yemek kaşığı tereyağı
• 1 tatlı kaşığı tarçın

Üst katmanı için;

• 2/3 bardak kahverengi şeker
• 1 su bardağı akçaağaç şurubu
• 2 elma rendesi
• 2 büyük yumurta
• 3 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)
• 1/4 çay kaşığı tuz
• Yarım çay kaşığı vanilya
• 2 yemek kaşığı un
• 1 su bardağı pikan cevizi

Tarif:

1-Öncelikle Arçelik Ankastre Fırın’ı 180 dereceye ısıtın.
2-Un, şeker, tereyağı ve tarçını Arçelik Profesyonel Mutfak Makinesi Multi Şef’e alıp iyice karıştırın.
3-Karışımı yağlı kağıt serdiğiniz 20*30 cm’lik kaba aktarın ve 5 dakika pişirin.
4-Fırından çıkardığınız kabı soğuması için kenara koyun.
5-Şeker, akçaağaç şurubu ve elma rendesini tencereye alın, Arçelik Ankastre Ocak’ta 5 dakika boyunca karıştırarak pişirin. Soğumaya bırakın.
6-Derin bir kapta 2 büyük yumurtayı Arçelik Rose Gold Eternity Mikser ile çırpın. Üzerine soğumaya bıraktığınız şekerli elma karışımını ve kalan malzemeleri dökün, iyice karıştırın.
7-Karışımı kenarda beklettiğiniz hamurun üzerine dökün ve 10 dakika boyunca Arçelik Ankastre Fırın’da 200 derecede pişirin.
8-Ardından dereceyi 180’e düşürün ve 15-20 dakika daha pişirmeye devam edin.
9-Soğuduktan sonra arzu ettiğiniz gibi dilimleyebilirsiniz.
10-Afiyet olsun!

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