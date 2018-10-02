Elmalı Pikan Cevizli Barlar
Elma ve cevizin eşsiz uyumu bu tarifte birleşti. Üstelik bu sefer pikan ceviziyle lezzetini zirveye taşıdı. İşte sonbahara yakışacak pratik ve lezzetli elmalı pikan cevizli bar tarifi...
Malzemeler:
Tabanı için;
• 1 su bardağı un
• 1/4 bardak kahverengi şeker
• 2 yemek kaşığı tereyağı
• 1 tatlı kaşığı tarçın
Üst katmanı için;
• 2/3 bardak kahverengi şeker
• 1 su bardağı akçaağaç şurubu
• 2 elma rendesi
• 2 büyük yumurta
• 3 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)
• 1/4 çay kaşığı tuz
• Yarım çay kaşığı vanilya
• 2 yemek kaşığı un
• 1 su bardağı pikan cevizi
Tarif:
1-Öncelikle Arçelik Ankastre Fırın’ı 180 dereceye ısıtın.
2-Un, şeker, tereyağı ve tarçını Arçelik Profesyonel Mutfak Makinesi Multi Şef’e alıp iyice karıştırın.
3-Karışımı yağlı kağıt serdiğiniz 20*30 cm’lik kaba aktarın ve 5 dakika pişirin.
4-Fırından çıkardığınız kabı soğuması için kenara koyun.
5-Şeker, akçaağaç şurubu ve elma rendesini tencereye alın, Arçelik Ankastre Ocak’ta 5 dakika boyunca karıştırarak pişirin. Soğumaya bırakın.
6-Derin bir kapta 2 büyük yumurtayı Arçelik Rose Gold Eternity Mikser ile çırpın. Üzerine soğumaya bıraktığınız şekerli elma karışımını ve kalan malzemeleri dökün, iyice karıştırın.
7-Karışımı kenarda beklettiğiniz hamurun üzerine dökün ve 10 dakika boyunca Arçelik Ankastre Fırın’da 200 derecede pişirin.
8-Ardından dereceyi 180’e düşürün ve 15-20 dakika daha pişirmeye devam edin.
9-Soğuduktan sonra arzu ettiğiniz gibi dilimleyebilirsiniz.
10-Afiyet olsun!
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