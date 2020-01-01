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Tatli
Haber Giriş: 01.01.2020 - 22:37,Son Güncelleme:/

Çikolatalı Puding Tarifi

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Çikolatalı Puding Tarifi

Çilek ve yaban mersiniyle renklenen bu iki renkli pudinge sevdikleriniz bayılacak. İşte ani gelen misafirlere ya da tatlı krizlerinde yapabileceğiniz çikolatalı puding tarifi…

Malzemeler:

*125 g tereyağı
*1 su bardağı toz şeker
*2 kahve fincanı un
*1 litre ılık süt
*1 kare bitter çikolata
*5-6 adet çilek
*1 çay bardağı yaban mersini

Üzeri için;

*Çilek
*Yaban mersini
*Nane

Tarif:

1- Arçelik Ankastre Ocak’ta tencereye tereyağı koyup eritin.
2-Tereyağı eriyince unu ilave edip kokusu çıkana kadar karıştırıp sütü ekleyin ve karıştırın.
3-Şekeri ekleyerek karıştırmaya devam edin.
4-Muhallebi pişip göz göz olunca ateşten alın.
5-Muhallebi ılıyınca Arçelik Rose Gold Eternity Mikser  ile 3-4 dakika çırpın.
6-Hazırladığınız muhallebiyi ikiye ayırın.
7-Ayırdığınız muhallebiye bitter çikolatayı ekleyip Arçelik Ankastre Ocak’ta  benmari usulü eritin.
8-Ilıyınca Arçelik Rose Gold Eternity Mikser  ile birkaç dakika çırpın.
9-Beyaz ve çikolatalı karışımı ayrı ayrı sıkma torbalarına doldurun.
10-Servis bardaklarınıza önce beyaz pudingten sıkın.
11-Ardından çilek ve yaban mersini koyun.
12-Üzerine çikolatalı pudingten sıkıp yeniden meyve koyun.
13-Aynı işlemi servis bardaklarınız dolana kadar tekrarlayın.
14-Pudinginizin üzerine çilek dilimleri, yaban mersini ve nane yaprakları koyup servis edebilirsiniz.
15-Afiyet olsun!

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