Çikolatalı Puding Tarifi

Malzemeler:

*125 g tereyağı

*1 su bardağı toz şeker

*2 kahve fincanı un

*1 litre ılık süt

*1 kare bitter çikolata

*5-6 adet çilek

*1 çay bardağı yaban mersini

Üzeri için;

*Çilek

*Yaban mersini

*Nane

Tarif:

1- Arçelik Ankastre Ocak’ta tencereye tereyağı koyup eritin.

2-Tereyağı eriyince unu ilave edip kokusu çıkana kadar karıştırıp sütü ekleyin ve karıştırın.

3-Şekeri ekleyerek karıştırmaya devam edin.

4-Muhallebi pişip göz göz olunca ateşten alın.

5-Muhallebi ılıyınca Arçelik Rose Gold Eternity Mikser ile 3-4 dakika çırpın.

6-Hazırladığınız muhallebiyi ikiye ayırın.

7-Ayırdığınız muhallebiye bitter çikolatayı ekleyip Arçelik Ankastre Ocak’ta benmari usulü eritin.

8-Ilıyınca Arçelik Rose Gold Eternity Mikser ile birkaç dakika çırpın.

9-Beyaz ve çikolatalı karışımı ayrı ayrı sıkma torbalarına doldurun.

10-Servis bardaklarınıza önce beyaz pudingten sıkın.

11-Ardından çilek ve yaban mersini koyun.

12-Üzerine çikolatalı pudingten sıkıp yeniden meyve koyun.

13-Aynı işlemi servis bardaklarınız dolana kadar tekrarlayın.

14-Pudinginizin üzerine çilek dilimleri, yaban mersini ve nane yaprakları koyup servis edebilirsiniz.

15-Afiyet olsun!

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