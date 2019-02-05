Çikolatalı Pancarlı Kek
Pancarlı kek mi olurmuş demeyin! Ön yargılarınızı kenara bırakıp bu sağlıklı lezzetin tadını çıkarın. Deneyenlerin içerisinde pancar olduğuna inanamayacağına ve lezzetine garanti veriyoruz!
Malzemeler:
• 300 g pancar
• 4 adet yumurta
• 4 yemek kaşığı bal
• 1 çay kaşığı vanilya özütü
• 1 yemek kaşığı kakao tozu
• 1 çay kaşığı kabartma tozu
• Yarım çay kaşığı tuz
• 4 yemek kaşığı zeytinyağı
• 125 g badem unu
• 200 g bitter çikolata
• 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
Üzeri için;
• Badem
• Kabak çekirdeği
• Goji berry
• Hindistan cevizi
Tarif:
1-Arçelik Ankastre Ocak’ta derin bir tencerede suyu kaynatıp pancarları haşlayın.
2-Haşladığınız pancarları soğuk sudan geçirin ve kabuklarını soyun.,;
3-Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’da pancarları püre haline getirin.
4-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine püre pancar, yumurta, bal, vanilya özütü, kakao, kabartma tozu, tuz ve zeytinyağını ekleyip çırpın.
5-İyice karıştırın ve badem ununu ekleyin.
6-Karışımı yağladığınız yuvarlak kek kalıbına dökün.
7-Önceden ısıttığınız Arçelik Ankastre Fırın’da 30-35 dakika pişirin.
8-O sırada çikolata sosu için 200 gram çikolatayı Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’da küçük parçalara bölüp Hindistan cevizi yağı ile birlikte cam kaseye alın.
9-Arçelik Ankastre Ocak’a aldığınız bir tencerede suyu kaynatın. Üzerine cam kaseyi yerleştirin benmari usulü eritin.
10-Kek soğuduktan sonra üzerine dökün ve spatula yardımıyla her tarafına yayın.
11-Üzerini badem, kabak çekirdeği, goji berry ve hindistan cevizi ile süsleyin.
12-Çikolatalı pancarlı kekinizi dilimleyip Arçelik Telve Türk Kahvesi Makinesi ile hazırladığınız Türk kahvesi ile servis edin.
13-Afiyet olsun!
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