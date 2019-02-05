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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tatli
05.02.2019 - 12:49, Son Güncelleme:

Çikolatalı Pancarlı Kek

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Çikolatalı Pancarlı Kek

Pancarlı kek mi olurmuş demeyin! Ön yargılarınızı kenara bırakıp bu sağlıklı lezzetin tadını çıkarın. Deneyenlerin içerisinde pancar olduğuna inanamayacağına ve lezzetine garanti veriyoruz!

Malzemeler:

• 300 g pancar
• 4 adet yumurta
• 4 yemek kaşığı bal
• 1 çay kaşığı vanilya özütü
• 1 yemek kaşığı kakao tozu
• 1 çay kaşığı kabartma tozu
• Yarım çay kaşığı tuz
• 4 yemek kaşığı zeytinyağı
• 125 g badem unu
• 200 g bitter çikolata
• 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

Üzeri için;

• Badem
• Kabak çekirdeği
• Goji berry
• Hindistan cevizi

Tarif:

1-Arçelik Ankastre Ocak’ta derin bir tencerede suyu kaynatıp pancarları haşlayın.
2-Haşladığınız pancarları soğuk sudan geçirin ve kabuklarını soyun.,;
3-Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’da pancarları püre haline getirin.
4-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine püre pancar, yumurta, bal, vanilya özütü, kakao, kabartma tozu, tuz ve zeytinyağını ekleyip çırpın.
5-İyice karıştırın ve badem ununu ekleyin.
6-Karışımı yağladığınız yuvarlak kek kalıbına dökün.
7-Önceden ısıttığınız Arçelik Ankastre Fırın’da 30-35 dakika pişirin.
8-O sırada çikolata sosu için 200 gram çikolatayı Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’da küçük parçalara bölüp Hindistan cevizi yağı ile birlikte cam kaseye alın.
9-Arçelik Ankastre Ocak’a aldığınız bir tencerede suyu kaynatın. Üzerine cam kaseyi yerleştirin benmari usulü eritin.
10-Kek soğuduktan sonra üzerine dökün ve spatula yardımıyla her tarafına yayın.
11-Üzerini badem, kabak çekirdeği, goji berry ve hindistan cevizi ile süsleyin.
12-Çikolatalı pancarlı kekinizi dilimleyip Arçelik Telve Türk Kahvesi Makinesi ile hazırladığınız Türk kahvesi ile servis edin.
13-Afiyet olsun!

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