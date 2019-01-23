Çikolatalı Lamington Kek
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Çikolatalı Lamington Kek var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle...
Malzemeler:
- 1 su bardağı un
- 1/2 su bardağı süt
- 1/2 su bardağı şeker
- 1 paket kabartma tozu
- 2 adet yumurta
- 3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
Sos için:
- 1 su bardağı süt
- 1 yemek kaşığı kakao
- 2 yemek kaşığı pudra şekeri
- 1 yemek kaşığı hindistan cevizi tozu
Tarif:
- Kek için tereyağı ve şekeri Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’ne alın ve çırpmaya başlayın.
- Yumurtaları teker teker ilave edin.
- Sütü ekleyin.
- Ardından un ve kabartma tozunu ekleyin.
- Hazırladığınız hamuru yağlı kağıt serdiğiniz borcama dökün.
- Arçelik Ankastre Fırın’da 180 derecede kontrollü olarak 30 dakika pişirin.
- Piştikten sonra tamamen soğutun.
- Çikolata sosunu hazırlamak için bütün malzemeleri karıştırın ve pudra şekeri eriyene kadar çırpın.
- Keki dolaptan çıkartın, keskin bıçakla küp şeklinde kesin.
- Her dilim teker teker önce çikolata sosuna sonra da hindistan cevizine bulayın.
- Bu işlemi bütün kek dilimleri bitene kadar yapın.
- Afiyet olsun!
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