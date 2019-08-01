Böğürtlenli Yaban Mersinli Turta Tarifi
Orman meyvelerinin en özel ikilisi bu turtada bir araya geldi! Yaban mersini ve böğürtlenle hazırlanan bu ekşi-tatlı tarta sevdikleriniz bayılacak…
Malzemeler:
Hamuru için;
•1 adet yumurta
•120 g toz şeker
•250 g un
•4 yemek kaşığı tereyağı
•1 adet limon kabuğu rendesi
•1 paket kabartma tozu
İç harcı için;
•1 su bardağı böğürtlen
•1 su bardağı yaban mersini
•1 yemek kaşığı nişasta
•2 yemek kaşığı toz şeker
Tarif:
1-Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’ya tereyağı, yumurta, şeker, un, kabartma tozu ve limon kabuğunu koyup bir hamur elde edene kadar karıştırın.
2-Oluşturduğunuz hamuru streç filme sarıp Arçelik No Frost Buzdolabı’nda 20-30 dakika dinlendirin.
3-Turtanın içi için derin bir tencereye aldığınız böğürtlen, toz şeker ve nişastayı Arçelik Ankastre Ocak’ta kıvam alana kadar pişirin.
4-Dinlendirdiğiniz hamuru buzdolabından çıkarın ve yarısını ayırın.
5-Bir yarısını yuvarlak döküm kalıbın tabanına ve kenarlarına yayın.
6-Ardından hazırladığınız iç harcı üzerine dökün.
7-Ayırdığınız hamuru da merdane yardımıyla yuvarlak açıp iç harcın üzerine yerleştirin.
8-Bir çatal ya da bıçak yardımıyla turtanın üzerinde delikler açın.
9-180 derecede önceden ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın’da üzeri kızarana kadar kontrollü şekilde pişirin.
10-Turtanızı çıkardıktan sonra üzerine pudra şekeri serpin.
11-Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi ile hazırladığınız nefis kahveyle beraber turtanızı servis edebilirsiniz.
12-Afiyet olsun!
Sponsorlu içerik
Yorumları Göster
Yorumları Gizle