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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tatli
01.08.2019 - 16:23, Son Güncelleme:

Böğürtlenli Yaban Mersinli Turta Tarifi

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Böğürtlenli Yaban Mersinli Turta Tarifi

Orman meyvelerinin en özel ikilisi bu turtada bir araya geldi! Yaban mersini ve böğürtlenle hazırlanan bu ekşi-tatlı tarta sevdikleriniz bayılacak…

Malzemeler:

Hamuru için;

•1 adet yumurta
•120 g toz şeker
•250 g un
•4 yemek kaşığı tereyağı
•1 adet limon kabuğu rendesi
•1 paket kabartma tozu

İç harcı için;

•1 su bardağı böğürtlen
•1 su bardağı yaban mersini
•1 yemek kaşığı nişasta
•2 yemek kaşığı toz şeker

Tarif:

1-Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’ya tereyağı, yumurta, şeker, un, kabartma tozu ve limon kabuğunu koyup bir hamur elde edene kadar karıştırın.
2-Oluşturduğunuz hamuru streç filme sarıp Arçelik No Frost Buzdolabı’nda 20-30 dakika dinlendirin.
3-Turtanın içi için derin bir tencereye aldığınız böğürtlen, toz şeker ve nişastayı Arçelik Ankastre Ocak’ta kıvam alana kadar pişirin.
4-Dinlendirdiğiniz hamuru buzdolabından çıkarın ve yarısını ayırın.
5-Bir yarısını yuvarlak döküm kalıbın tabanına ve kenarlarına yayın.
6-Ardından hazırladığınız iç harcı üzerine dökün.
7-Ayırdığınız hamuru da merdane yardımıyla yuvarlak açıp iç harcın üzerine yerleştirin.
8-Bir çatal ya da bıçak yardımıyla turtanın üzerinde delikler açın.
9-180 derecede önceden ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın’da üzeri kızarana kadar kontrollü şekilde pişirin.
10-Turtanızı çıkardıktan sonra üzerine pudra şekeri serpin.
11-Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi ile hazırladığınız nefis kahveyle beraber turtanızı servis edebilirsiniz.
12-Afiyet olsun!

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