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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tatli
03.05.2019 - 13:05, Son Güncelleme:

Anneler Gününe Özel Orman Meyveli Pasta

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Anneler Gününe Özel Orman Meyveli Pasta

Anneler Günü’nde annenize hediye almak yerine mutfağa geçip ona bir pasta yapmaya ne dersiniz? Üstelik beyaz kremanın orman meyveleriyle eşsiz uyumu onu mest edecek, garanti veriyoruz! 😊

Malzemeler:

•250 g tereyağı
•6 adet yumurta
•2 su bardağı toz şeker
•2 su bardağı un
•1 paket vanilya
•200 g beyaz çikolata
•1 paket kabartma tozu
•1 çay bardağı frambuaz•
•1 çay bardağı yaban mersini

Kreması için;

•4 su bardağı süt
•1 paket krem şanti
•1 adet yumurta
•8 yemek kaşığı toz şeker
•2 yemek kaşığı un
•1 yemek kaşığı mısır nişastası
•1 paket vanilya

Üzeri için;

•Yaban mersini
•Frambuaz
•Nane

Tarif:

1-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’nde yumurtaları toz şekerle birlikte 5 dakika çırpın.
2-İçine eritilmiş tereyağı, un, vanilya ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın.
3-Karışımı yağladığınız yuvarlak pasta kalıbına dökün.
4-170 derecede 35-40 dakika pişirin.
5-Pişen keki biraz dinlendirdikten sonra keki yatay olarak enlemesine ikiye kesin.
6-Oda sıcaklığındaki beyaz çikolatayı rendenin iri tarafıyla rendeleyin.
7-Krem şantiyi Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’nde bir bardak sütle çırpıp Arçelik No Frost Buzdolabı’nda bekletin.
8-Kalan 3 bardak sütü Arçelik Grion Ankastre Ocak’ta kaynatın ve rendelenmiş çikolatayı içine atıp eritin.
9-Yumurta, un, mısır nişastası, şeker ve vanilyayı Arçelik Rose Gold Eternity Mikser ile çırpın ve Arçelik Grion Ankastre Ocak’ta pişirin. Ardından soğumaya bırakın.
10-Soğuyunca buzdolabına aldığınız krem şantiyi ilave edin ve iki karışımı da birlikte çırpın.
11-Elde ettiğiniz kremayı önce kestiğiniz pasta tabanının üstüne sürün.
12-Kremanın üzerine frambuaz ve yaban mersini dizin.
13-Ardından diğer katı üzerine koyun ve yine her tarafına krema sürün.
14-Son olarak yanları da tamamen krema ile kapatın.
15-Pastanın üzerine karışık olarak frambuaz ve yaban mersini dizin, nane ile süsleyin.
16-Afiyet olsun!

 

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