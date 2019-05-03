Anneler Gününe Özel Orman Meyveli Pasta
Anneler Günü’nde annenize hediye almak yerine mutfağa geçip ona bir pasta yapmaya ne dersiniz? Üstelik beyaz kremanın orman meyveleriyle eşsiz uyumu onu mest edecek, garanti veriyoruz! 😊
Malzemeler:
•250 g tereyağı
•6 adet yumurta
•2 su bardağı toz şeker
•2 su bardağı un
•1 paket vanilya
•200 g beyaz çikolata
•1 paket kabartma tozu
•1 çay bardağı frambuaz•
•1 çay bardağı yaban mersini
Kreması için;
•4 su bardağı süt
•1 paket krem şanti
•1 adet yumurta
•8 yemek kaşığı toz şeker
•2 yemek kaşığı un
•1 yemek kaşığı mısır nişastası
•1 paket vanilya
Üzeri için;
•Yaban mersini
•Frambuaz
•Nane
Tarif:
1-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’nde yumurtaları toz şekerle birlikte 5 dakika çırpın.
2-İçine eritilmiş tereyağı, un, vanilya ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın.
3-Karışımı yağladığınız yuvarlak pasta kalıbına dökün.
4-170 derecede 35-40 dakika pişirin.
5-Pişen keki biraz dinlendirdikten sonra keki yatay olarak enlemesine ikiye kesin.
6-Oda sıcaklığındaki beyaz çikolatayı rendenin iri tarafıyla rendeleyin.
7-Krem şantiyi Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’nde bir bardak sütle çırpıp Arçelik No Frost Buzdolabı’nda bekletin.
8-Kalan 3 bardak sütü Arçelik Grion Ankastre Ocak’ta kaynatın ve rendelenmiş çikolatayı içine atıp eritin.
9-Yumurta, un, mısır nişastası, şeker ve vanilyayı Arçelik Rose Gold Eternity Mikser ile çırpın ve Arçelik Grion Ankastre Ocak’ta pişirin. Ardından soğumaya bırakın.
10-Soğuyunca buzdolabına aldığınız krem şantiyi ilave edin ve iki karışımı da birlikte çırpın.
11-Elde ettiğiniz kremayı önce kestiğiniz pasta tabanının üstüne sürün.
12-Kremanın üzerine frambuaz ve yaban mersini dizin.
13-Ardından diğer katı üzerine koyun ve yine her tarafına krema sürün.
14-Son olarak yanları da tamamen krema ile kapatın.
15-Pastanın üzerine karışık olarak frambuaz ve yaban mersini dizin, nane ile süsleyin.
16-Afiyet olsun!
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