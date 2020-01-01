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Tatli
Haber Giriş: 01.01.2020 - 22:30,Son Güncelleme:/

4 Malzemeli Hindistan Cevizli Kurabiye Tarifi

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4 Malzemeli Hindistan Cevizli Kurabiye Tarifi

Sadece 4 malzemeyle yapacağınız nefis bir kurabiye tarifimiz var. Üstelik malzemesi kadar zahmeti de bir o kadar az. İşte Hindistan cevizli kurabiye tarifi…

Malzemeler:

*2 adet yumurta beyazı
*3 çay bardağı hindistan cevizi tozu
*1 çay bardağı toz şeker
*1 yemek kaşığı tereyağı

Tarif:

1-Tereyağını Arçelik Ankastre Ocak’ta eritin.
2-Hindistan cevizi tozu, yumurta beyazı, toz şeker ve eritilmiş tereyağını Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesinde iyice karıştırın.
3-Oluşturduğunuz hamuru sıkma torbasına doldurup yarım saat Arçelik No Frost Buzdolabı’nda bekletin.
4-Arçelik Ankastre Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve sıkma torbasıyla tüm hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar dizin.
5-180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da kontrollü olarak 15 dakika pişirin.
6-Afiyet olsun!

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