4 Malzemeli Hindistan Cevizli Kurabiye Tarifi
Sadece 4 malzemeyle yapacağınız nefis bir kurabiye tarifimiz var. Üstelik malzemesi kadar zahmeti de bir o kadar az. İşte Hindistan cevizli kurabiye tarifi…
Malzemeler:
*2 adet yumurta beyazı
*3 çay bardağı hindistan cevizi tozu
*1 çay bardağı toz şeker
*1 yemek kaşığı tereyağı
Tarif:
1-Tereyağını Arçelik Ankastre Ocak’ta eritin.
2-Hindistan cevizi tozu, yumurta beyazı, toz şeker ve eritilmiş tereyağını Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesinde iyice karıştırın.
3-Oluşturduğunuz hamuru sıkma torbasına doldurup yarım saat Arçelik No Frost Buzdolabı’nda bekletin.
4-Arçelik Ankastre Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve sıkma torbasıyla tüm hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar dizin.
5-180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da kontrollü olarak 15 dakika pişirin.
6-Afiyet olsun!
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