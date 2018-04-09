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Tatlı Krizine Son: Mangolu ve Frambuazlı Chia Puding

Hürriyet Haber
09.04.2018 - 12:06 | Son Güncelleme:

Bu tarifte un yok, şeker yok, yağ yok! Pişirme derdi desen, o da yok. Bu tarifte bol miktarda sağlık ve hafiflik var! Kilo verdiriyor, daha fit bir görünüm kazandırıyor. Görüntüsü cezp ettiriyor, her kaşığı mutluluk veriyor. Bu rengârenk şifa deposunu suçluluk duymadan yiyeceksiniz! İşte badem sütlü, mangolu, frambuazlı ve Chia tohumlu puding tarifi…

Malzemeler:
1 su bardağı badem sütü
1 yemek kaşığı bal
1 adet mango
75 gram frambuaz
5 yemek kaşığı Chia tohumu
4 yemek kaşığı granola
Süslemek için meyve

Tarif:
1. 1 adet mangonun kabuklarını soyun.
2. Kabuklarını soyduğunuz mangoyu doğrayın ve Arçelik Eternity Blender yardımıyla püre haline getirin.
3. 75 gram frambuazı da blender yardımıyla püre haline getirin.

Chia için;
1. 1 su bardağı badem sütüne 4 yemek kaşığı Chia tohumunu ve 1 tatlı kaşığı balı ekleyin.
2. Elde ettiğiniz karışımı 1 gece boyunca Arçelik No Frost Buzdolabında
3. Chia tohumları gece boyunca şişecek ve sütü jelleştirerek puding kıvamına getirecek.
4. Bir sonraki gün, püre haline gelen mangonun birazını bir kup bardağa boşaltın. Kalan püreyi de başka bir kup bardağa boşaltın.
5. Ardından bir gece boyunca buzdolabında beklettiğiniz Chia’lı karışımı mangolu pürenin üzerine ilave edin.
6. Chia’lı pudingin üstüne her bardağa ikişer kaşık olacak şekilde granolayı ekleyin.
7. Ardından üzerine frambuaz püresini gezdirin.
8. Son olarak Chia tohumlu pudinginizi dilediğiniz meyvelerle süsleyin.
9. Hem sağlıklı olun hem de fit kalın, afiyet olsun!

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Etiketler: Mucize Lezzetler , Aşk ile Yap
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