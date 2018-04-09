Tatlı Krizine Son: Mangolu ve Frambuazlı Chia Puding

Malzemeler:

• 1 su bardağı badem sütü

• 1 yemek kaşığı bal

• 1 adet mango

• 75 gram frambuaz

• 5 yemek kaşığı Chia tohumu

• 4 yemek kaşığı granola

• Süslemek için meyve

Tarif:

1. 1 adet mangonun kabuklarını soyun.

2. Kabuklarını soyduğunuz mangoyu doğrayın ve Arçelik Eternity Blender yardımıyla püre haline getirin.

3. 75 gram frambuazı da blender yardımıyla püre haline getirin.

Chia için;

1. 1 su bardağı badem sütüne 4 yemek kaşığı Chia tohumunu ve 1 tatlı kaşığı balı ekleyin.

2. Elde ettiğiniz karışımı 1 gece boyunca Arçelik No Frost Buzdolabında

3. Chia tohumları gece boyunca şişecek ve sütü jelleştirerek puding kıvamına getirecek.

4. Bir sonraki gün, püre haline gelen mangonun birazını bir kup bardağa boşaltın. Kalan püreyi de başka bir kup bardağa boşaltın.

5. Ardından bir gece boyunca buzdolabında beklettiğiniz Chia’lı karışımı mangolu pürenin üzerine ilave edin.

6. Chia’lı pudingin üstüne her bardağa ikişer kaşık olacak şekilde granolayı ekleyin.

7. Ardından üzerine frambuaz püresini gezdirin.

8. Son olarak Chia tohumlu pudinginizi dilediğiniz meyvelerle süsleyin.

9. Hem sağlıklı olun hem de fit kalın, afiyet olsun!

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