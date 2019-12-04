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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.12.2019 - 13:04, Son Güncelleme:

Slow Cooker Kullanmanın Püf Noktaları

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Slow Cooker Kullanmanın Püf Noktaları

Arçelik Gurme Slow Cooker Buharlı Pişirici, yani yavaş pişirici tencere; lezzetli yemekler yapmanın en sağlıklı yollarından biri.

Sadece lezzetli yemekler yapmakla kalmayıp aynı zamanda yiyeceklerin vitamin ve minerallerini de koruyan harika bir cihazdır. Slow Cooker ile et, balık, tavuk, bakliyat ya da et suyu, balık suyu gibi birçok tarifi vitamin ve mineralleri koruyarak yapabilirsiniz. Slow Cooker’dan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak için püf noktalarını sıraladık.

HACMİNE DİKKAT EDİN

Arçelik Gurme Slow Cooker Buharlı Pişirici’nin üçte ikisinden daha fazla doldurmamak gerekir. Aşırı doldurma, tencerenin hedef sıcaklığına ulaşmasını zorlaştırabilir. Bu da sıcaklık çok uzun süre çok düşük ısıda kaldığı takdirde gıda güvenliği açısından tehlikeli olabilir.

BAZI SEBZELERİ EN SON EKLEYİN

Arçelik Gurme Slow Cooker Buharlı Pişirici; sert kök sebzeleri yumuşatmak ve pişirmek için harikadır. Ancak kabak, kuşkonmaz, bezelye gibi narin sebzeler için bu durum geçerli değildir. Bu sebzeleri pişirme süresinin sonuna doğru tencereye eklemelisiniz.

ÇOK FAZLA SIVI KOYMAYIN

Arçelik Gurme Slow Cooker Buharlı Pişirici nemini koruma konusunda mükemmeldir, bu nedenle çok fazla miktarda suyla doldurmak yemeğinizi tatsız yapabilir, kıvamını bozabilir. Eğer yemeğiniz kuru görünüyorsa zaten pişirme süresi boyunca her zaman ekleme yapabilirsiniz.

SICAK BEKLETME AYARI

Arçelik Gurme Slow Cooker Buharlı Pişirici’nin en güzel fonksiyonlarından birisi de sıcak tutma özelliği. Yemeğinizi pişirdiniz ve misafirler gelene kadar sıcak bir şekilde bekletmeniz lazım. Sıcak bekletme ayarı ile ısı kaybı olmadan sıcak bir şekilde yemeğinizi bekletebiliyorsunuz. Ya da sevdiklerinizle uzun sofra keyfi yapmayı seviyorsanız bu özellik tam size göre! Yemekler soğudu endişesi olmadan istediğiniz kadar keyif yapabilirsiniz.  

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