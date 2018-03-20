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Şifa Dağıtan Lezzet: Alabaş Çorbası

Hürriyet Haber
20.03.2018 - 15:04 | Son Güncelleme:

Lahana ailesine mensup olan alabaş, tam anlamıyla bir şifa kaynağı. Sağlık açısından birçok faydası olan alabaş; soğan, sarımsak, zencefil ve zerdeçal ile buluşunca kış günlerinde ihtiyaç duyulan enerji ve şifayı sağlayacak bir çorba haline geliyor. İşte son derece besleyici bir gıda olan alabaş çorbası tarifi…

Malzemeler:

2 adet alabaş (beyaz)
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet kuru soğan
3 diş sarımsak
10 gram taze zencefil
1 buçuk yemek kaşığı yulaf kepeği
1 tatlı kaşığı zerdeçal
1 bardak light süt
6 bardak su
1 çay kaşığı karabiber

Üzeri için;
Maydanoz

Tarif:
Alabaşı soyup küp şeklinde doğrayın.

Kuru soğan ve sarımsakların kabuklarını soyduktan sonra ince ince Arçelik In Love Doğrayıcı ile doğrayın.

Taze kök zencefili rendenin ince tarafıyla rendeleyin.

Çorbayı pişireceğiniz tencereye zeytinyağı, doğranmış kuru soğan, sarımsak, zencefil ve zerdeçalı koyarak orta ateşte 1-2 dakika boyunca soteleyin.

Tencereye yulaf kepeğini ilave ederek karıştırın.

Doğranmış alabaş parçalarını tencereye alıp 1-2 dakika daha soteleyin.

Süt ve suyu da ekleyip çorbayı kaynamaya bırakın.

Kaynadıktan sonra 10 dakika daha ocakta tutunuz ardından ocağı kapatın.

Karabiber, tuz ve toz zencefili ekledikten sonra hazırladığınız çorbayı Arçelik In Love El Blender'ından geçirerek sıcak olarak servis yapın.

Arzuya göre alabaş parçacıklarını çorbanıza ekleyebilirsiniz.

Çorbanıza maydanoz parçacıkları serpiştirerek süsleyin.

Arzu ettiğiniz baharatları çorbanıza ilave edin.

Afiyet olsun!

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Etiketler: Aşk ile Yap , Mucize Lezzetler
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