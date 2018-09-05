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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mucize Lezzetler
05.09.2018 - 10:05, Son Güncelleme:

Şeftali ve Fındığın Muhteşem Uyumu: Kremalı Puf

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Şeftali ve Fındığın Muhteşem Uyumu: Kremalı Puf

Şeftalilinin ve fındık kremasının birbiriyle ne kadar uyumlu olduğunu gözler önüne seren bu kat kat tarif 5 çaylarınızın yıldızı olacak!

Malzemeler:

 20 adet kare milföy
 2 adet şeftali
 1 su bardağı şeftali marmelattı
 2 tatlı kaşığı toz şeker
 2 tatlı kaşığı nişasta
 Fındık kreması
 1 yumurtanın sarısı
 Pudra şekeri
 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

Tarif:

1- 10 adet milföy hamurunu yan yana tezgahın üzerine dizin.
2- 1 adet yumurtanın sarısını toz şeker ve nişastayı Arçelik Rose Gold Eternity Mikser ile karıştırıp milföy hamurlarının üzerine sürün.
3- Ardından şeftali marmelatlarını eşit şekilde milföy hamurlarının üzerine sürün.
4- Kalan 10 adet hamuru bu hamurların üzerine yerleştirin.
5- Daha iyi yapışması için kenar kısımlarını ince bir şekilde kesin.
6- Üst hamuru kare bir çerçeve oluşturacak ve alt hamura geçmeyecek şekilde çizin.
7- Tepsinizi yağlayın. Milföy hamurlarınızı tepsiye dizin ve kalan yumurta sarısını milföylerin üzerine sürün.
8- 180 dereceye ayarlı Arçelik Ankastre Fırın’da 35 dakika pişirin. 10 adet volovan elde etmiş olacaksınız.
9- Milföyleri fırından çıkarttıktan sonra çizdiğiniz kareyi kapak gibi çıkartın.
10- 10 adet volovanın hepsinin içine fındık kreması doldurun. 5 adetinin kenarlarına da fındık kreması sürün.
11- Diğer beş adetinin içine ise dilimlediğiniz şeftalileri yerleştirin. Dilerseniz renklendirmek için nane de koyabilirsiniz.
12- Şeftali koyduğunuz volovenleri kenarlarına fındık kreması sürdüklerinizin üzerine yerleştirin.  Ve son olarak pudra şekeriyle süsleyin.

Afiyet olsun!

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