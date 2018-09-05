Şeftali ve Fındığın Muhteşem Uyumu: Kremalı Puf
Şeftalilinin ve fındık kremasının birbiriyle ne kadar uyumlu olduğunu gözler önüne seren bu kat kat tarif 5 çaylarınızın yıldızı olacak!
Malzemeler:
• 20 adet kare milföy
• 2 adet şeftali
• 1 su bardağı şeftali marmelattı
• 2 tatlı kaşığı toz şeker
• 2 tatlı kaşığı nişasta
• Fındık kreması
• 1 yumurtanın sarısı
• Pudra şekeri
• 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı
Tarif:
1- 10 adet milföy hamurunu yan yana tezgahın üzerine dizin.
2- 1 adet yumurtanın sarısını toz şeker ve nişastayı Arçelik Rose Gold Eternity Mikser ile karıştırıp milföy hamurlarının üzerine sürün.
3- Ardından şeftali marmelatlarını eşit şekilde milföy hamurlarının üzerine sürün.
4- Kalan 10 adet hamuru bu hamurların üzerine yerleştirin.
5- Daha iyi yapışması için kenar kısımlarını ince bir şekilde kesin.
6- Üst hamuru kare bir çerçeve oluşturacak ve alt hamura geçmeyecek şekilde çizin.
7- Tepsinizi yağlayın. Milföy hamurlarınızı tepsiye dizin ve kalan yumurta sarısını milföylerin üzerine sürün.
8- 180 dereceye ayarlı Arçelik Ankastre Fırın’da 35 dakika pişirin. 10 adet volovan elde etmiş olacaksınız.
9- Milföyleri fırından çıkarttıktan sonra çizdiğiniz kareyi kapak gibi çıkartın.
10- 10 adet volovanın hepsinin içine fındık kreması doldurun. 5 adetinin kenarlarına da fındık kreması sürün.
11- Diğer beş adetinin içine ise dilimlediğiniz şeftalileri yerleştirin. Dilerseniz renklendirmek için nane de koyabilirsiniz.
12- Şeftali koyduğunuz volovenleri kenarlarına fındık kreması sürdüklerinizin üzerine yerleştirin. Ve son olarak pudra şekeriyle süsleyin.
Afiyet olsun!
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