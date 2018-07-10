Sebzeli Mini Kişler
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Malzemeler:
• 2 adet yumurta
• 100 gr tereyağı
• 1 çay bardağı sıvı yağ
• 1 çay bardağı yoğurt
• Yarım paket kabartma tozu
• 3,5 – 4 su bardağı kepekli un
• 1,5 tatlı kaşığı tuz
İçi için;
• 400 gram ıspanak
• 1 su bardağı beyaz peynir
• 2 yumurta
• 1 çay kaşığı karabiber
• 1 tatlı kaşığı pul biber
Yapılışı:
1. Soğuk tereyağı ve un Arçelik Profesyonel Mutfak Makinesi Multi Şef’e alınır. Karıştırılır.
2. Sıvı yağ, yoğurt, yumurta, kabartma tozu ve tuz eklenip karıştırmaya devam edilir.
3. Elde edilen hamur, un serpili tezgaha alınır. Hamur merdane yardımıyla incecik açılır.
4. Orta boy kaseyle hamurdan yuvarlaklar kesilir.
5. Kesilen hamur parçaları muffin kalıbına yerleştirilir.
6. Doğranmış ıspanakların üzerine kaynar su dökülür 3-4 dakika bekletilir. (Daha sonra soğuk suyla süzülür. Elle fazla suyu sıkılır. )
7. Sıkılmış ıspanaklar kaseye alınır, içerisine rendelenmiş peynir, karabiber, pul biber ve 2 yumurta kırılıp karıştırılır.
8. Muffin kalıplarının içerisi bu karışımla doldurulur.
9. Önceden ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın’da 190 derecede kızarana kadar pişirilir.
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