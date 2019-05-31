Yaz Akşamlarının Gözdesi: Enginarlı Arpa Salatası
Hafif, sağlıklı ve pratik… Yaz akşamlarının gözdesi olacak bu tarifi hazırlamak çok kolay!
Malzemeler:
• 4 adet enginar
• 2 adet limon
• 1 su bardağı su
• 1 su bardağı arpa şehriye
• Yarım çay bardağı kuru domates
• 200 g ton balığı
• Yarım demet maydanoz
• Yarım demet nane
Sosu için:
• 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
• 1 çay kaşığı tuz
• Yarım çay kaşığı pul biber
• 1 adet limon
Tarif:
1-Limonları dilimleyip tencerenin tabanına dizin.
2-Üzerine enginarları ve suyu koyup Arçelik Grion Ocak’ta enginarları pişirin.
3-Bir yandan arpa şehriyeleri bol suda Arçelik Grion Ocak’ta haşlayıp süzün.
4-Sosu için zeytinyağı, tuz, pul biber ve limon suyunu karıştırın.
5-Pişen enginarları iri şekilde doğrayın.
6-Derin bir kase içerisine haşlanan arpa şehriye, doğradığınız enginar, kuru domates ve ton balığını koyun.
7-Ardından ince ince Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı ile doğradığınız maydanoz ve naneyi ekleyin.
8-Üzerine hazırladığınız sosu gezdirin.
9-Afiyet olsun!
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