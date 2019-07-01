Soya Soslu Bamya Tarifi
Bamyanın şimdi tam mevsimi! Taze taze alacağınız bamyalarla yoğun bir günün ardından çok vakit kaybetmeden lezzetli ve pratik bir tarif yapmaya ne dersiniz? Üstelik bu tarifte klasik bamya tadından uzaklaşıp Asya mutfağına gideceksiniz.
Malzemeler:
•200 g bamya
•1 adet büyük beyaz soğan
•1 yemek kaşığı susam yağı
•1 çay kaşığı seşuan biberi
•1 adet kurutulmuş biber
•2 yemek kaşığı soya sosu
Tarif:
1-Bamyaları ve soğanı Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’da doğrayın.
2-Arçelik Grion Ocak’a aldığınız bir wok tavada yağı ısıtın.
3-Tavaya soğanları ve biberleri ekleyip kavurmaya başlayın.
4-Ardından doğradığınız bamyaları ekleyin ve yüksek ateşte kavurun.
5-Soya sosunu da karıştırıp pişirmeye devam edin.
6-Bamyalar biraz diriliğini kaybedince altını kapatıp servis edebilirsiniz.
7-Afiyet olsun!
Sponsorlu içerik
Yorumları Göster
Yorumları Gizle