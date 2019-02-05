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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sebze Yemekleri
05.02.2019 - 12:57, Son Güncelleme:

Patlıcan Yatağında Bulgurlu Sebze

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Patlıcan Yatağında Bulgurlu Sebze

Birbirinden bağımsız birçok malzeme ahenkle ve özenle bu tarifte birleşti! İşte patlıcan yatağında enfes bulgurlu sebze tarifi…

Malzemeler:

• 2 adet büyük boy patlıcan
• Yarım su bardağı ince bulgur
• 1 adet kabak
• 100 g bal kabağı
• 1 yemek kaşığı tereyağı
• 1 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1 çay kaşığı tuz
• 1 çay kaşığı karabiber
• 1 çay bardağı sıcak su

Üzeri için;

• 1 su bardağı süzme yoğurt
• 1 küçük diş sarımsak
• 1 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1 tutam tuz
• 1 tutam karabiber
• 1-2 dal taze biberiye
• Nar taneleri
• Kabak çekirdeği

Tarif:

1-Patlıcanları boyuna ikiye kesin. İçlerini bir kaşık ya da bıçak yardımıyla çıkartın.
2-Arçelik Ankastre Fırın tepsisine dizdiğiniz patlıcanları önceden ısıtılmış 180 derecedeki fırında ızgara modunda 15-20 dakika pişin.
3-Bal kabağını ve yeşil kabağı küçük küpler halinde doğrayın.
4-Arçelik Ankastre Ocak’a aldığınız tencereye tereyağı ve zeytinyağını alın.
5-İyice yıkadığınız bulgurları biraz kavurun.
6-Ardından küp küp doğradığınız kabakları ekleyin, sotelemeye devam edin.
7-Üzerine tuz ve karabiberi serpin.
8-1 su bardağı sıcak suyu da ekleyip karıştırın ve kapağını kapatın.
9-Yaklaşık 10 dakika pişirdikten sonra ocağı kapatın ve kapağını açın.
10-Fırından çıkardığınız patlıcanların içlerine hazırladığınız içten doldurun.
11-Ardından patlıcanları yeniden Arçelik Ankastre Fırın’a verin ve üzeri hafif kızarana kadar 10-15 dakika daha pişirin.
12-Sosu için Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’ya sarımsağı ve zeytinyağını alıp çekin.
13-Süzme yoğurdu, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.
14-Pişen patlıcanların üzerine sosu dökün.
15-Nar ve kabak çekirdeği serpin.
16-Taze biberiye ile süsleyip servis edebilirsiniz.
17-Afiyet olsun!

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