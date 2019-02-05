Patlıcan Yatağında Bulgurlu Sebze
Birbirinden bağımsız birçok malzeme ahenkle ve özenle bu tarifte birleşti! İşte patlıcan yatağında enfes bulgurlu sebze tarifi…
Malzemeler:
• 2 adet büyük boy patlıcan
• Yarım su bardağı ince bulgur
• 1 adet kabak
• 100 g bal kabağı
• 1 yemek kaşığı tereyağı
• 1 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1 çay kaşığı tuz
• 1 çay kaşığı karabiber
• 1 çay bardağı sıcak su
Üzeri için;
• 1 su bardağı süzme yoğurt
• 1 küçük diş sarımsak
• 1 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1 tutam tuz
• 1 tutam karabiber
• 1-2 dal taze biberiye
• Nar taneleri
• Kabak çekirdeği
Tarif:
1-Patlıcanları boyuna ikiye kesin. İçlerini bir kaşık ya da bıçak yardımıyla çıkartın.
2-Arçelik Ankastre Fırın tepsisine dizdiğiniz patlıcanları önceden ısıtılmış 180 derecedeki fırında ızgara modunda 15-20 dakika pişin.
3-Bal kabağını ve yeşil kabağı küçük küpler halinde doğrayın.
4-Arçelik Ankastre Ocak’a aldığınız tencereye tereyağı ve zeytinyağını alın.
5-İyice yıkadığınız bulgurları biraz kavurun.
6-Ardından küp küp doğradığınız kabakları ekleyin, sotelemeye devam edin.
7-Üzerine tuz ve karabiberi serpin.
8-1 su bardağı sıcak suyu da ekleyip karıştırın ve kapağını kapatın.
9-Yaklaşık 10 dakika pişirdikten sonra ocağı kapatın ve kapağını açın.
10-Fırından çıkardığınız patlıcanların içlerine hazırladığınız içten doldurun.
11-Ardından patlıcanları yeniden Arçelik Ankastre Fırın’a verin ve üzeri hafif kızarana kadar 10-15 dakika daha pişirin.
12-Sosu için Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’ya sarımsağı ve zeytinyağını alıp çekin.
13-Süzme yoğurdu, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.
14-Pişen patlıcanların üzerine sosu dökün.
15-Nar ve kabak çekirdeği serpin.
16-Taze biberiye ile süsleyip servis edebilirsiniz.
17-Afiyet olsun!
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