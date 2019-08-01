Her Öğünde Baş Tacı: Yaz Menemeni
Tazecik mevsim sebzeleriyle rengarenk bir yaz menemeni yapmaya ne dersiniz? İşte her öğünde sofranın gözdesi olacak sebzeli yaz menemeni tarifi…
Malzemeler:
•1 adet soğan
•3 yemek kaşığı zeytinyağı
•1 adet kabak
•1 adet domates
•1 adet kırmızı biber
•1 adet sarı biber
•1 adet yumurta
•Dereotu
•Tuz
•Karabiber
•Kırmızı pul biber
Tarif:
1-Soğan, kabak, domates ve biberleri iri iri doğrayın.
2-Arçelik Ankastre Ocak’a aldığınız tavaya zeytinyağını koyup ısıtın.
3-Ardından doğradığınız sebzeleri zeytinyağında sotelemeye başlayın.
4-Soğan ve kabaklar diriliğini yitirince tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.
5-Sebzelerin üzerine bir adet yumurtayı karıştırmadan göz olacak şekilde bırakın.
6-Yumurtanın beyazı pişince üzerine dereotunu serpin ve ocaktan alın.
7-Arçelik Ekmek Kızartma Makinesi ile kızarttığınız ekmek dilimleri ile sıcak sıcak servis yapın.
8-Afiyet olsun!
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