Fırında Tatlı Patates Tarifi
İster başlangıç ister leziz bir ara öğün olarak düşünün… Bu tatlı patatesler çok leziz!
Malzemeler:
•4 adet tatlı patates
•6 adet ceviz
•4 adet kuru domates
•4 yemek kaşığı ricotta peyniri
•2 yemek kaşığı tereyağı
•4-5 dal taze soğan
•1 adet sarı biber
•Körpe roka
•Tuz
•Karabiber
Tarif:
1-Tatlı patatesleri Arçelik Ankastre Fırın tepsisine dizin.
2-200 derecede patatesler yumuşayıncaya kadar pişirin.
3-Pişen patatesleri ikiye kesin.
4-İçini çatalla ezdiğiniz patateslerin içerisine önce tereyağı koyun.
5-Çatalla iyice yedirin.
6-Ardından ricotta peyniri, tuz ve karabiberi koyup karıştırın.
7-Taze soğan ve sarı biberi ince ince doğrayın.
8-Üzerine ricotta peyniri, ceviz, kuru domates, roka, biber ve taze soğanı yerleştirin.
9-Afiyet olsun!
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