Fırında Patatesli Mantar Sote Tarifi
Fırında pişen leziz bebek patates ve tereyağında soğanla kavrulan mantar… Sofranızda ister yancı isterseniz de başrol olarak tüketin, bu lezzet bir efsane!
Malzemeler:
•15 adet bebek patates
•1 tatlı kaşığı karabiber
•1 tatlı kaşığı deniz tuzu
•Yarım tatlı kaşığı kırmızı toz biber
•1 diş rende sarımsak
•1 yemek kaşığı zeytinyağı
•1 paket kestane mantarı
•1 adet beyaz soğan
•2 yemek kaşığı tereyağı
•1 tutam tuz
•5-6 dal maydanoz
Tarif:
1-Patatesleri iyi bir şekilde yıkayın.
2-Küçükleri bütün şekilde bırakın, iri olanları sadece ortadan ikiye kesip Arçelik Ankastre Fırın tepsisine alın.
3-Deniz tuzu, karabiber, toz biber, sarımsak ve zeytinyağını da koyup iyice harmanlayın.
4-Ardından patatesleri tepsiye iyice yayın.
5-Önceden ısıtılmış 220 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da 30-35 dakika pişirin.
6-Patatesler pişerken mantarları iri iri, soğanları da halka halka doğrayın.
7-Arçelik Ankastre Ocak’ta tavaya 1 yemek kaşığı tereyağını alıp eritin.
8-Üzerine doğradığınız soğanı ekleyip pişirmeye başlayın.
9-Soğanlar ölünce mantarları da ekleyip soteleyin.
10-Mantarların üzerine biraz tuz serpip ocaktan alın.
11-Pişen patatesleri bir fırın kabına aktarın, üzerine mantarları aktarın.
12-Patates ve mantarların üzerine fırça yardımıyla tereyağı sürüp kızarması için 7-8 dakika daha Arçelik Ankastre Fırın’a
13-Patatesler iyice kızarınca fırından alın ve üzerine doğradığınız maydanozları serpip servis yapın.
14-Afiyet olsun!
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