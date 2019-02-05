Orman Meyveli Smoothie Tarifi
Orman meyvelerinin eşsiz lezzeti granolayla beraber bu smoothie’de birleşti. İşte güne lezzetli bir başlangıç yapacağınız, rengi ve lezzetiyle mest edecek smoothie tarifi…
Malzemeler:
• 100 g donmuş frambuaz
• 100 g yaban mersini
• 150 g yoğurt
• 150 ml süt
• Yarım çay kaşığı vanilya özütü
• 1 tatlı kaşığı bal
• 3 küp buz
Üzeri için;
• 2 tatlı kaşığı granola
• Yaban mersini
• Frambuaz
• Nane yaprağı
Tarif:
1-Donmuş frambuaz, yaban mersini, yoğurt, süt, vanilya özütü, bal ve buzu Arçelik Rose Gold B-Fit Power Blender içerisine atın.
2-Makineyi çalıştırın ve tüm malzemeleri karıştırın.
3-Smoothie’nizi bardağınıza dökün.
4-Üzerine granolanızı koyun.
5-Frambuaz ve yaban mersini ekleyip naneyle süsleyin.
6-Afiyet olsun!
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