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Sağlıklı Yemekler
Haber Giriş: 01.02.2020 - 13:41,Son Güncelleme:/

Kereviz Sapı Suyu Tarifi

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Kereviz Sapı Suyu Tarifi

Son zamanlarda oldukça popüler olan kereviz sapı suyunu bir de böyle deneyin! Elma ile yaptığımız bu içecekte kerevizin tadı sizi rahatsız etmeyecek. İşte kolayca hazırlayabileceğiniz kereviz sapı suyu tarifi…

Malzemeler:

  • 2 demet kereviz sapı
  • 1 adet yeşil elma
  • 1 adet misket limonu suyu
  • 1 çay kaşığı büyüklüğünde zencefil

Tarif:

  1. Kereviz yapraklarını elinizle kopararak saplardan ayırın.
  2. Kopardığınız kereviz yapraklarınızı et yemeklerinizde ya da çorba yaparken kullanabilirsiniz.
  3. Yapraklarından ayırdığınız kereviz saplarını iyice yıkayın.
  4. Zencefilin kabuğunu soyun.
  5. Elmanın da kabuğunu soyup 4-5 parçaya dilimleyin.
  6. Arçelik B-Fit Slow Juicer Meyve Sıkacağı içerisine kereviz saplarını, elma dilimlerini, zencefili ve limon suyunu ekleyip çalıştırın.
  7. Elde ettiğiniz kereviz sapı suyunuzu bekletmeden tüketin.
  8. Afiyet olsun!

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