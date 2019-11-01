Bağışıklığı Koruyan 3 Pratik İçecek Tarifi
Soğuk kış günlerinde bağışıklığı koruyacak vitamin ve mineral deposu yiyeceklerle beslenmek oldukça önemli. Özellikle sebze ve meyve tüketimini ihmal edenler için 3 pratik içecek tarifi verdik!
Ispanak-Kivi Smoothie
Malzemeler:
*1 adet kivi
*Bir avuç ıspanak
*1 adet salatalık
*Yarım limonun suyu
*1 çay kaşığı büyüklüğünde taze zencefil
*1 su bardağı su
Tarif:
1-Ispanak yapraklarını bol su ile yıkayın.
2-Kivi, salatalık ve zencefilin kabuklarını soyun.
3-Arçelik Rose Gold B-Fit Power Blender içerisine tüm malzemeleri koyun ve homojen bir karışım olana kadar çalıştırın.
4-Ispanak-kivi smoothie’nizi bekletmeden tüketin.
5-Afiyet olsun!
Pancarlı Smoothie
Malzemeler:
*2 adet pancar
*Yarım greyfurt
*1 yemek kaşığı limon suyu
*Yarım çay bardağı frambuaz
*1 çay kaşığı taze zencefil
*1 su bardağı su
Üzeri için;
*1 yemek kaşığı granola
*Taze frambuaz
Tarif:
1-Pancarları Arçelik Ankastre Ocak’ta yumuşayana kadar haşlayın.
2-Ardından pancar, greyfurt, limon suyu, frambuaz, zencefil ve suyu Arçelik Rose Gold B-Fit Power Blender içerisine alıp homojen kıvama gelinceye kadar karıştırın.
3-Hazırladığınız smoothie’yi bardağınıza döküp üzerini ev yapımı granola ve taze frambuaz ile süsleyin.
4-Afiyet olsun!
Portakallı Smoothie
Malzemeler:
*Yarım adet muz
*1 adet portakal
*Yarım su bardağı su
*1 tatlı kaşığı bal
*1 çay kaşığı büyüklüğünde taze zerdeçal
Tarif:
1-Portakalı yıkayıp kabuklarını soyun.
2-Muz, portakal, bal, zerdeçal ve suyu Arçelik Rose Gold B-Fit Power Blender ‘a koyup iyice karıştırın.
3-Portakallı içeceğinizi bekletmeden tüketin.
4-Afiyet olsun!
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