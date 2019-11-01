Bağışıklığı Koruyan 3 Pratik İçecek Tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek HaberleriBağışıklığı Koruyan 3 Pratik İçecek Tarifi
GeriSağlıklı Yemekler Bağışıklığı Koruyan 3 Pratik İçecek Tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Sağlıklı Yemekler
01.11.2019 - 13:56, Son Güncelleme:

Bağışıklığı Koruyan 3 Pratik İçecek Tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bağışıklığı Koruyan 3 Pratik İçecek Tarifi

Soğuk kış günlerinde bağışıklığı koruyacak vitamin ve mineral deposu yiyeceklerle beslenmek oldukça önemli. Özellikle sebze ve meyve tüketimini ihmal edenler için 3 pratik içecek tarifi verdik!

Ispanak-Kivi Smoothie

Malzemeler:

*1 adet kivi
*Bir avuç ıspanak
*1 adet salatalık
*Yarım limonun suyu
*1 çay kaşığı büyüklüğünde taze zencefil
*1 su bardağı su

Tarif:

1-Ispanak yapraklarını bol su ile yıkayın.
2-Kivi, salatalık ve zencefilin kabuklarını soyun.
3-Arçelik Rose Gold B-Fit Power Blender içerisine tüm malzemeleri koyun ve homojen bir karışım olana kadar çalıştırın.
4-Ispanak-kivi smoothie’nizi bekletmeden tüketin.
5-Afiyet olsun!

Bağışıklığı Koruyan 3 Pratik İçecek Tarifi

Pancarlı Smoothie

Malzemeler:

*2 adet pancar
*Yarım greyfurt
*1 yemek kaşığı limon suyu
*Yarım çay bardağı frambuaz
*1 çay kaşığı taze zencefil
*1 su bardağı su

Üzeri için;

*1 yemek kaşığı granola
*Taze frambuaz

Tarif:

1-Pancarları Arçelik Ankastre Ocak’ta yumuşayana kadar haşlayın.
2-Ardından pancar, greyfurt, limon suyu, frambuaz, zencefil ve suyu Arçelik Rose Gold B-Fit Power Blender içerisine alıp homojen kıvama gelinceye kadar karıştırın.
3-Hazırladığınız smoothie’yi bardağınıza döküp üzerini ev yapımı granola ve taze frambuaz ile süsleyin.
4-Afiyet olsun!

Bağışıklığı Koruyan 3 Pratik İçecek Tarifi

Portakallı Smoothie

Malzemeler:

*Yarım adet muz
*1 adet portakal
*Yarım su bardağı su
*1 tatlı kaşığı bal
*1 çay kaşığı büyüklüğünde taze zerdeçal

Tarif:

1-Portakalı yıkayıp kabuklarını soyun.
2-Muz, portakal, bal, zerdeçal ve suyu Arçelik Rose Gold B-Fit Power Blender ‘a koyup iyice karıştırın.
3-Portakallı içeceğinizi bekletmeden tüketin.
4-Afiyet olsun!

Sponsorlu İçerik

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle