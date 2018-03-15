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Refika Birgül’den Mucize Tarifler

Hürriyet Haber
15.03.2018 - 10:42 | Son Güncelleme:

Refika Birgül’den birbirinden lezzetli tarifler ‘Mucize Lezzetler’ sayfamızda!

Refika Birgül Kimdir?

“Refika'nın Mutfağı” ve Türkiye’nin en büyük yemek okulu olma misyonu ile yola çıkan “Refika’nın Yemek Okulu” Youtube kanalının kurucusu, “Refika’dan” markasının kurucu ortağı, yemek kitabı ve gazete yazarı, TV programcısı...

Gündelik hayatın içinden yemek kültürümüzle ilgili konuları yazılarına taşıyan, yemek ve yaşam üzerine tarifler veren Refika, tariflerinde hem yaratıcılığı hem de unutulan, önemini yitiren yerel malzemeleri başrol oyuncusu haline getiriyor. Bir yandan zengin mutfak kültürümüzün geleneklerini koruyarak, diğer yandan da kurallarını yıkarak yeni tarifler yaratıyor. 

 

Refika Birgül’den Sivri Kuskuslu Salata Tarifi

 Refika Birgül’den Sivri Kuskuslu Salata Tarifi Mucize Lezzetler Sayfasında! #MucizeLezzetler 

 

Refika Birgül’den Ispanaklı Bonfile Tarifi

Refika Birgül’den Ispanaklı Bonfile Tarifi Mucize Lezzetler Sayfasında! #MucizeLezzetler

Etiketler: Arçelik , Mucize Lezzetler , Aşk ile Yap
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