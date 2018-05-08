Ramazanda Midenizi Hafifletecek 5 Pratik Ã‡orba Tarifi

1- Ä°Ã§ FerahlatÄ±r: Ayran AÅŸÄ± Ã‡orbasÄ±

Malzemeler:

â€¢ 1 su bardaÄŸÄ± buÄŸday

â€¢ Â½ su bardaÄŸÄ± nohut

â€¢ 500 gram sÃ¼zme yoÄŸurt

â€¢ 6 su bardaÄŸÄ± su

â€¢ 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz

â€¢ 2 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kurumuÅŸ nane

â€¢ Dereotu

YapÄ±lÄ±ÅŸÄ±:

1. Ã‡orbada kullanacaÄŸÄ±nÄ±z buÄŸday ve nohudu ayrÄ± kaplarda bir gece suda bekletin.

2. Ä°yice ÅŸiÅŸen buÄŸdayÄ± bir tencereye alÄ±n ve Ã¼zerine suyunu ekledikten sonra ArÃ§elik Ankastre Ocakâ€™ta orta ateÅŸte haÅŸlayÄ±n.

3. Nohudu ayrÄ± bir tencereye alarak Ã¼zerini su geÃ§ecek ÅŸekilde orta ateÅŸte haÅŸlayÄ±n.

4. SÃ¼zme yoÄŸurt ve tuzu bir kapta pÃ¼rÃ¼zsÃ¼z bir hale gelecek ÅŸekilde ArÃ§elik Eternity Mikser ile karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

5. HaÅŸlanan nohutlarÄ± buÄŸdaylarÄ±n olduÄŸu tencereye ilave edin ardÄ±ndan soÄŸumaya bÄ±rakÄ±n.

6. SoÄŸuyan nohut ve buÄŸday karÄ±ÅŸÄ±mÄ±nÄ±n iÃ§erisine sÃ¼zme yoÄŸurdu ilave ederek ArÃ§elik Eternity Mikser ile karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

7. KurumuÅŸ naneyi de ekleyin.

8. Ã‡orba kÄ±vamÄ±na gelen karÄ±ÅŸÄ±mÄ± zenginleÅŸtirmek iÃ§in dereotu ve ceviz serpiÅŸtirin.

9. Buz gibi, afiyet olsun!

2- Krema En Ã‡ok Oâ€™na YakÄ±ÅŸÄ±yor: KremalÄ± Domates Ã‡orbasÄ±





Malzemeler:

â€¢ 3 adet domates

â€¢ 5 Ã§orba kaÅŸÄ±ÄŸÄ± salÃ§a

â€¢ 3 Ã§orba kaÅŸÄ±ÄŸÄ± un

â€¢ 3 Ã§orba kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tereyaÄŸÄ±

â€¢ 200 ml krema

â€¢ 4 - 5 su bardaÄŸÄ± su

â€¢ Dereotu

â€¢ Tuz

â€¢ Karabiber

YapÄ±lÄ±ÅŸÄ±:

1. Domateslerin kabuklarÄ±nÄ± soyun ardÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k kÃ¼Ã§Ã¼k ArÃ§elik Eternity DoÄŸrayÄ±cÄ± ile doÄŸrayÄ±n.

2. Ã‡orbanÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± tencerenin iÃ§erisine un ve tereyaÄŸÄ±nÄ± koyarak hafifÃ§e kavurun.

3. ArdÄ±ndan soyulmuÅŸ domates ve salÃ§ayÄ± da tencerenize alÄ±n. ArÃ§elik Ankastre Ocakâ€™ta bir sÃ¼re kavurmaya devam edin.

4. Kavrulan malzemelerin iÃ§erisine su ve tuz ilave ederek Ã§orbanÄ±zÄ± kaynamaya bÄ±rakÄ±n.

5. Ã‡orba kaynamaya baÅŸlayÄ±nca 200 ml kremayÄ± da tencerenize ekleyerek iyice karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

6. Dereotu ile Ã§orbanÄ±zÄ± sÃ¼sleyin.

7. SÄ±cacÄ±k, afiyet olsun!

3- Rengi Ä°ÅŸtah AÃ§ar: KÄ±rmÄ±zÄ± Pancar Ã‡orbasÄ±





Malzemeler:

â€¢ 2 adet orta boy kÄ±rmÄ±zÄ± pancar

â€¢ 1 adet soÄŸan

â€¢ 30 gram tereyaÄŸÄ±

â€¢ 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± un

â€¢ YarÄ±m Ã§ay bardaÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ±

â€¢ 5 litre su

â€¢ Tuz

YapÄ±lÄ±ÅŸÄ±:

1. Pancar ve soÄŸanÄ±n kabuklarÄ±nÄ± soyup kÃ¼Ã§Ã¼k kÃ¼Ã§Ã¼k ArÃ§elik Eternity DoÄŸrayÄ±cÄ± ile doÄŸrayÄ±n.

2. ArdÄ±ndan tencereye zeytinyaÄŸÄ±nÄ± ilave ederek Ä±sÄ±tÄ±n. IsÄ±nan yaÄŸÄ±n Ã¼zerine pancar ve soÄŸanÄ± ekleyerek ArÃ§elik Ankastre Ocakâ€™ta soteleyin.

3. Pancar rengini vermeye baÅŸlayÄ±nca azar azar su ekleyin.

4. Orta ateÅŸte kapaÄŸÄ± kapalÄ± olacak ÅŸekilde pancarlar piÅŸene kadar kaynamaya bÄ±rakÄ±n.

5. Pancarlar piÅŸtiÄŸinde Ã§orbaya tuzunu ekleyerek ocaktan alÄ±n.

6. Ã‡orbanÄ±zdaki parÃ§alarÄ± ArÃ§elik Eternity El Blenderâ€™dan geÃ§irerek pÃ¼rÃ¼zsÃ¼z bir kÄ±vama getirin.

7. BaÅŸka bir tencerede tereyaÄŸÄ± ve unu ekleyerek iyice kavurun.

8. ArdÄ±ndan Ã§orbanÄ±n iÃ§erisine karÄ±ÅŸtÄ±rarak dikkatlice ekleyin.

9. Ã‡orbanÄ±zÄ± tekrar ocaÄŸa alarak 10 dakika daha piÅŸirin.

10. Kruton ekmekleriyle servis edip, afiyetle yiyin!

4- Åžifa DaÄŸÄ±tÄ±yor: Karnabahar Ã‡orbasÄ±

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Mazlemeler:

â€¢ 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tereyaÄŸÄ±

â€¢ 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ±

â€¢ 1 adet kuru soÄŸan

â€¢ 1 adet havuÃ§

â€¢ 1 adet patates

â€¢ 750 gram karnabahar

â€¢ 1 litre su

â€¢ 1 tutam kimyon

â€¢ 1 tutam tuz

â€¢ 1 tutam karabiber

â€¢ Â½ su bardaÄŸÄ± krema

â€¢ Maydanoz

YapÄ±lÄ±ÅŸÄ±:

1. KarnabaharÄ±n yeÅŸil kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ± temizledikten sonra bir bÄ±Ã§ak yardÄ±mÄ± ile kÃ¼Ã§Ã¼k parÃ§alara ayÄ±rÄ±n.

2. SoÄŸanlarÄ± da aynÄ± ÅŸekilde kÃ¼p kÃ¼p ArÃ§elik Eternity DoÄŸrayÄ±cÄ± ile doÄŸrayÄ±n.

3. Tencereyi ArÃ§elik Ankastre Ocakâ€™a alarak altÄ±nÄ± aÃ§Ä±n. TereyaÄŸÄ± ve zeytinyaÄŸÄ± birbirine karÄ±ÅŸana kadar bekleyin ardÄ±ndan soÄŸanlarÄ± tencereye ekleyerek yaÄŸlarla kavrulmasÄ±nÄ± saÄŸlayÄ±n.

4. HavuÃ§ ve patatesleri de kÃ¼Ã§Ã¼k parÃ§alar halinde ArÃ§elik Eternity DoÄŸrayÄ±cÄ± ile doÄŸrayarak onlarÄ± da kendini bÄ±rakan soÄŸanlarÄ±n yanÄ±na ekleyerek kavurun.

5. TÃ¼m sebzeler hafifÃ§e yumuÅŸamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda karnabaharlarÄ± ekleyin.

6. Tuz, karabiber ve kimyonu da tencerenize ekledikten sonra tÃ¼m sebzeler piÅŸene kadar kaynatÄ±n.

7. Ä°yice piÅŸen sebzelerinizi ArÃ§elik Eternity El Blender yardÄ±mÄ± ile pÃ¼rÃ¼zsÃ¼z hale getirin.

8. Dilerseniz kÄ±tÄ±r ekmeklerinizle yoÄŸurt eÅŸliÄŸinde servis edebilirsiniz.

9. Ã‡orbanÄ±zÄ± maydanoz ile sÃ¼sleyip afiyetle yiyin!

5- Kase Kase Ä°Ã§ilesi Bir Tat: Bezelye Ã‡orbasÄ±





Malzemeler:

â€¢ 500 gram bezelye

â€¢ 1 adet patates

â€¢ 1 adet soÄŸan

â€¢ 5 su bardaÄŸÄ± su

â€¢ 40 gram tereyaÄŸÄ±

â€¢ 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± un

â€¢ 100 ml krema

â€¢ Tuz

â€¢ Karabiber

YapÄ±lÄ±ÅŸÄ±:

1. Patates ve soÄŸanÄ± irice doÄŸrayarak tencereye atÄ±n.

2. Bezelyelerinizi de tencereye ekleyerek Ã¼zerine su ilave edin.

3. Sebzeler yumuÅŸayÄ±ncaya kadar ArÃ§elik Ankastre Ocakâ€™ta piÅŸirin.

4. PiÅŸen sebzeleri ArÃ§elik Eternity El Blender yardÄ±mÄ± ile pÃ¼rÃ¼zsÃ¼z bir hale getirerek sÃ¼zgeÃ§ten geÃ§irin.

5. AyrÄ± bir tencereye tereyaÄŸÄ± ve unu ekleyerek kavurun.

6. ArdÄ±ndan bezelyeli karÄ±ÅŸÄ±mÄ±n iÃ§erisine ekleyerek kaynamaya bÄ±rakÄ±n.

7. Kaynayan karÄ±ÅŸÄ±mÄ±nÄ±zÄ±n iÃ§erisine krema ilave edin.

8. Tuz ve karabiber ile tatlandÄ±rÄ±nn ve Ã§orbanÄ±zÄ± bezelye ile sÃ¼sleyerek afiyetle iÃ§in!