Ramazanda Midenizi Hafifletecek 5 Pratik Ã‡orba Tarifi

Ramazanda Midenizi Hafifletecek 5 Pratik Çorba Tarifi
Ramazan gÃ¼nleri yaklaÅŸÄ±yor, hafif yemeklere olan ilgi de artmaya baÅŸlÄ±yor! Her kaÅŸÄ±ÄŸÄ± mutluluk ile dolu olan Ã§orbalar iftar sofralarÄ±nÄ±n en gÃ¼zel baÅŸlangÄ±cÄ± olmaya devam ediyor. Ä°ÅŸte iftar sofralarÄ±nda gÃ¼zel ve hafif bir baÅŸlangÄ±Ã§ yapmak isteyenlere Ã¶zel iÃ§imi rahat, midenizi hafifletecek 5 pratik Ã§orba tarifiâ€¦
1- Ä°Ã§ FerahlatÄ±r: Ayran AÅŸÄ± Ã‡orbasÄ±
Malzemeler:
â€¢ 1 su bardaÄŸÄ± buÄŸday
â€¢ Â½ su bardaÄŸÄ± nohut
â€¢ 500 gram sÃ¼zme yoÄŸurt
â€¢ 6 su bardaÄŸÄ± su
â€¢ 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz
â€¢ 2 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kurumuÅŸ nane
â€¢ Dereotu
YapÄ±lÄ±ÅŸÄ±:
1. Ã‡orbada kullanacaÄŸÄ±nÄ±z buÄŸday ve nohudu ayrÄ± kaplarda bir gece suda bekletin.
2. Ä°yice ÅŸiÅŸen buÄŸdayÄ± bir tencereye alÄ±n ve Ã¼zerine suyunu ekledikten sonra ArÃ§elik Ankastre Ocakâ€™ta orta ateÅŸte haÅŸlayÄ±n.
3. Nohudu ayrÄ± bir tencereye alarak Ã¼zerini su geÃ§ecek ÅŸekilde orta ateÅŸte haÅŸlayÄ±n.
4. SÃ¼zme yoÄŸurt ve tuzu bir kapta pÃ¼rÃ¼zsÃ¼z bir hale gelecek ÅŸekilde ArÃ§elik Eternity Mikser ile karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.
5. HaÅŸlanan nohutlarÄ± buÄŸdaylarÄ±n olduÄŸu tencereye ilave edin ardÄ±ndan soÄŸumaya bÄ±rakÄ±n.
6. SoÄŸuyan nohut ve buÄŸday karÄ±ÅŸÄ±mÄ±nÄ±n iÃ§erisine sÃ¼zme yoÄŸurdu ilave ederek ArÃ§elik Eternity Mikser ile karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.
7. KurumuÅŸ naneyi de ekleyin.
8. Ã‡orba kÄ±vamÄ±na gelen karÄ±ÅŸÄ±mÄ± zenginleÅŸtirmek iÃ§in dereotu ve ceviz serpiÅŸtirin.
9. Buz gibi, afiyet olsun!
2- Krema En Ã‡ok Oâ€™na YakÄ±ÅŸÄ±yor: KremalÄ± Domates Ã‡orbasÄ±
Malzemeler:
â€¢ 3 adet domates
â€¢ 5 Ã§orba kaÅŸÄ±ÄŸÄ± salÃ§a
â€¢ 3 Ã§orba kaÅŸÄ±ÄŸÄ± un
â€¢ 3 Ã§orba kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tereyaÄŸÄ±
â€¢ 200 ml krema
â€¢ 4 - 5 su bardaÄŸÄ± su
â€¢ Dereotu
â€¢ Tuz
â€¢ Karabiber
YapÄ±lÄ±ÅŸÄ±:
1. Domateslerin kabuklarÄ±nÄ± soyun ardÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k kÃ¼Ã§Ã¼k ArÃ§elik Eternity DoÄŸrayÄ±cÄ± ile doÄŸrayÄ±n.
2. Ã‡orbanÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± tencerenin iÃ§erisine un ve tereyaÄŸÄ±nÄ± koyarak hafifÃ§e kavurun.
3. ArdÄ±ndan soyulmuÅŸ domates ve salÃ§ayÄ± da tencerenize alÄ±n. ArÃ§elik Ankastre Ocakâ€™ta bir sÃ¼re kavurmaya devam edin.
4. Kavrulan malzemelerin iÃ§erisine su ve tuz ilave ederek Ã§orbanÄ±zÄ± kaynamaya bÄ±rakÄ±n.
5. Ã‡orba kaynamaya baÅŸlayÄ±nca 200 ml kremayÄ± da tencerenize ekleyerek iyice karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.
6. Dereotu ile Ã§orbanÄ±zÄ± sÃ¼sleyin.
7. SÄ±cacÄ±k, afiyet olsun!
3- Rengi Ä°ÅŸtah AÃ§ar: KÄ±rmÄ±zÄ± Pancar Ã‡orbasÄ±
Malzemeler:
â€¢ 2 adet orta boy kÄ±rmÄ±zÄ± pancar
â€¢ 1 adet soÄŸan
â€¢ 30 gram tereyaÄŸÄ±
â€¢ 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± un
â€¢ YarÄ±m Ã§ay bardaÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ±
â€¢ 5 litre su
â€¢ Tuz
YapÄ±lÄ±ÅŸÄ±:
1. Pancar ve soÄŸanÄ±n kabuklarÄ±nÄ± soyup kÃ¼Ã§Ã¼k kÃ¼Ã§Ã¼k ArÃ§elik Eternity DoÄŸrayÄ±cÄ± ile doÄŸrayÄ±n.
2. ArdÄ±ndan tencereye zeytinyaÄŸÄ±nÄ± ilave ederek Ä±sÄ±tÄ±n. IsÄ±nan yaÄŸÄ±n Ã¼zerine pancar ve soÄŸanÄ± ekleyerek ArÃ§elik Ankastre Ocakâ€™ta soteleyin.
3. Pancar rengini vermeye baÅŸlayÄ±nca azar azar su ekleyin.
4. Orta ateÅŸte kapaÄŸÄ± kapalÄ± olacak ÅŸekilde pancarlar piÅŸene kadar kaynamaya bÄ±rakÄ±n.
5. Pancarlar piÅŸtiÄŸinde Ã§orbaya tuzunu ekleyerek ocaktan alÄ±n.
6. Ã‡orbanÄ±zdaki parÃ§alarÄ± ArÃ§elik Eternity El Blenderâ€™dan geÃ§irerek pÃ¼rÃ¼zsÃ¼z bir kÄ±vama getirin.
7. BaÅŸka bir tencerede tereyaÄŸÄ± ve unu ekleyerek iyice kavurun.
8. ArdÄ±ndan Ã§orbanÄ±n iÃ§erisine karÄ±ÅŸtÄ±rarak dikkatlice ekleyin.
9. Ã‡orbanÄ±zÄ± tekrar ocaÄŸa alarak 10 dakika daha piÅŸirin.
10. Kruton ekmekleriyle servis edip, afiyetle yiyin!
4- Åžifa DaÄŸÄ±tÄ±yor: Karnabahar Ã‡orbasÄ±
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Mazlemeler:
â€¢ 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tereyaÄŸÄ±
â€¢ 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ±
â€¢ 1 adet kuru soÄŸan
â€¢ 1 adet havuÃ§
â€¢ 1 adet patates
â€¢ 750 gram karnabahar
â€¢ 1 litre su
â€¢ 1 tutam kimyon
â€¢ 1 tutam tuz
â€¢ 1 tutam karabiber
â€¢ Â½ su bardaÄŸÄ± krema
â€¢ Maydanoz
YapÄ±lÄ±ÅŸÄ±:
1. KarnabaharÄ±n yeÅŸil kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ± temizledikten sonra bir bÄ±Ã§ak yardÄ±mÄ± ile kÃ¼Ã§Ã¼k parÃ§alara ayÄ±rÄ±n.
2. SoÄŸanlarÄ± da aynÄ± ÅŸekilde kÃ¼p kÃ¼p ArÃ§elik Eternity DoÄŸrayÄ±cÄ± ile doÄŸrayÄ±n.
3. Tencereyi ArÃ§elik Ankastre Ocakâ€™a alarak altÄ±nÄ± aÃ§Ä±n. TereyaÄŸÄ± ve zeytinyaÄŸÄ± birbirine karÄ±ÅŸana kadar bekleyin ardÄ±ndan soÄŸanlarÄ± tencereye ekleyerek yaÄŸlarla kavrulmasÄ±nÄ± saÄŸlayÄ±n.
4. HavuÃ§ ve patatesleri de kÃ¼Ã§Ã¼k parÃ§alar halinde ArÃ§elik Eternity DoÄŸrayÄ±cÄ± ile doÄŸrayarak onlarÄ± da kendini bÄ±rakan soÄŸanlarÄ±n yanÄ±na ekleyerek kavurun.
5. TÃ¼m sebzeler hafifÃ§e yumuÅŸamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda karnabaharlarÄ± ekleyin.
6. Tuz, karabiber ve kimyonu da tencerenize ekledikten sonra tÃ¼m sebzeler piÅŸene kadar kaynatÄ±n.
7. Ä°yice piÅŸen sebzelerinizi ArÃ§elik Eternity El Blender yardÄ±mÄ± ile pÃ¼rÃ¼zsÃ¼z hale getirin.
8. Dilerseniz kÄ±tÄ±r ekmeklerinizle yoÄŸurt eÅŸliÄŸinde servis edebilirsiniz.
9. Ã‡orbanÄ±zÄ± maydanoz ile sÃ¼sleyip afiyetle yiyin!
5- Kase Kase Ä°Ã§ilesi Bir Tat: Bezelye Ã‡orbasÄ±
Malzemeler:
â€¢ 500 gram bezelye
â€¢ 1 adet patates
â€¢ 1 adet soÄŸan
â€¢ 5 su bardaÄŸÄ± su
â€¢ 40 gram tereyaÄŸÄ±
â€¢ 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± un
â€¢ 100 ml krema
â€¢ Tuz
â€¢ Karabiber
YapÄ±lÄ±ÅŸÄ±:
1. Patates ve soÄŸanÄ± irice doÄŸrayarak tencereye atÄ±n.
2. Bezelyelerinizi de tencereye ekleyerek Ã¼zerine su ilave edin.
3. Sebzeler yumuÅŸayÄ±ncaya kadar ArÃ§elik Ankastre Ocakâ€™ta piÅŸirin.
4. PiÅŸen sebzeleri ArÃ§elik Eternity El Blender yardÄ±mÄ± ile pÃ¼rÃ¼zsÃ¼z bir hale getirerek sÃ¼zgeÃ§ten geÃ§irin.
5. AyrÄ± bir tencereye tereyaÄŸÄ± ve unu ekleyerek kavurun.
6. ArdÄ±ndan bezelyeli karÄ±ÅŸÄ±mÄ±n iÃ§erisine ekleyerek kaynamaya bÄ±rakÄ±n.
7. Kaynayan karÄ±ÅŸÄ±mÄ±nÄ±zÄ±n iÃ§erisine krema ilave edin.
8. Tuz ve karabiber ile tatlandÄ±rÄ±nn ve Ã§orbanÄ±zÄ± bezelye ile sÃ¼sleyerek afiyetle iÃ§in!
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