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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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31.05.2018 - 14:41, Son Güncelleme:

Puf Puf Lezzet: Çilek Marmelatlı Milföy

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Puf Puf Lezzet: Çilek Marmelatlı Milföy

O, her buzluğun demirbaşı! Tavada ya da fırında hiç fark etmez her türlü de kolayca pişiyor. Tatlı ya da tuzlu her haliyle lezzetli, her öğünde de tüketilebilecek bir lezzet! Çıtırtısıyla cezbeden, tadıyla damakları şenlendiren milföy, yazın en süslü meyvesi olan çilekle bir araya geliyor ortaya enfes bir tarif çıkarıyor. İşte pofuduk pofuduk kabarmasıyla doyuran çilek marmelatlı milföy tarifi…

Çilek Marmelatlı Milföy

Puf Puf Lezzet: Çilek Marmelatlı Milföy

Malzemeler:

1 paket milföy hamuru
200 gram çilek
1 yemek kaşığı şeker
Pudra şekeri

Tarif:

1- Milföy hamurunu çözülmesi için buzluktan çıkartın.
2- Arçelik Eternity Rose Gold Doğrayıcı’da çilekleri püre haline getirin.
3- Püre haline gelen çilekleri Arçelik Ankastre Ocak’ta 1 yemek kaşığı şekerle fokurdayıp şekerini çekene kadar pişirin.
4- Çözülen milföy hamurunun ortasına çilekli karışımdan bir miktar ilave edin.
5- Milföy hamurunu üçgen şekline kapatarak hamurun kenarını çatal yardımıyla kapatın.
6- Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.
7- Servis tabağına aldığınız milföyleri çilek ve nane yapraklarıyla süsleyip pudra şekeri dökerek servis edin.
8- Pofuduk pofuduk, afiyet olsun!

Kat Kat Lezzet: Çilekli Milföy Pasta

Puf Puf Lezzet: Çilek Marmelatlı Milföy

Malzemeler:

1 paket milföy hamuru
500 gram küçük çilek
3 su bardağı süt
1 çay bardağı un
1 paket vanilya
2 tatlı kaşığı mısır nişastası
Pudra şekeri

Tarif:

1- Yağlı kağıt serili fırın tepsisine tek tek milföy hamurlarını dizin ve üzerini çatalla delin.
2- 170 derece Arçelik Ankastre Fırın’da üzeri kızarıncaya dek pişirin.
3- Krema için; vanilya hariç diğer malzemeleri bir tencereye alın.
4- Orta ateşte sürekli karıştırarak Arçelik Ankastre Ocak’ta pişirin.
5- Karışım fokurdamaya başlayınca iki kez daha karıştırıp ocaktan alın.
6- Vanilyayı da ilave ederek Arçelik Eternity Rose Gold Mikser ile karıştırın.
7- Karışım ılınıncaya kadar kabuk tutmaması için ara ara karıştırın.
8- Küçük çilekleri ortadan ikiye kesin.
9- Kızaran milföy hamurunun üzerine ılınan kremadan bir kaşık sürün. Üzerine de çilekleri dizin.
10- Üç kat olacak şekilde aynı işleme devam edin. Dilerseniz dört kat da yapabilirsiniz.
11- En üste bol miktarda pudra şekeri dökün ve çilekle süsleyin.
12- Her ısırışta kendine aşık edecek, afiyet olsun! 

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