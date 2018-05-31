Puf Puf Lezzet: Çilek Marmelatlı Milföy
O, her buzluğun demirbaşı! Tavada ya da fırında hiç fark etmez her türlü de kolayca pişiyor. Tatlı ya da tuzlu her haliyle lezzetli, her öğünde de tüketilebilecek bir lezzet! Çıtırtısıyla cezbeden, tadıyla damakları şenlendiren milföy, yazın en süslü meyvesi olan çilekle bir araya geliyor ortaya enfes bir tarif çıkarıyor. İşte pofuduk pofuduk kabarmasıyla doyuran çilek marmelatlı milföy tarifi…
Çilek Marmelatlı Milföy
Malzemeler:
• 1 paket milföy hamuru
• 200 gram çilek
• 1 yemek kaşığı şeker
• Pudra şekeri
Tarif:
1- Milföy hamurunu çözülmesi için buzluktan çıkartın.
2- Arçelik Eternity Rose Gold Doğrayıcı’da çilekleri püre haline getirin.
3- Püre haline gelen çilekleri Arçelik Ankastre Ocak’ta 1 yemek kaşığı şekerle fokurdayıp şekerini çekene kadar pişirin.
4- Çözülen milföy hamurunun ortasına çilekli karışımdan bir miktar ilave edin.
5- Milföy hamurunu üçgen şekline kapatarak hamurun kenarını çatal yardımıyla kapatın.
6- Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.
7- Servis tabağına aldığınız milföyleri çilek ve nane yapraklarıyla süsleyip pudra şekeri dökerek servis edin.
8- Pofuduk pofuduk, afiyet olsun!
Kat Kat Lezzet: Çilekli Milföy Pasta
Malzemeler:
• 1 paket milföy hamuru
• 500 gram küçük çilek
• 3 su bardağı süt
• 1 çay bardağı un
• 1 paket vanilya
• 2 tatlı kaşığı mısır nişastası
• Pudra şekeri
Tarif:
1- Yağlı kağıt serili fırın tepsisine tek tek milföy hamurlarını dizin ve üzerini çatalla delin.
2- 170 derece Arçelik Ankastre Fırın’da üzeri kızarıncaya dek pişirin.
3- Krema için; vanilya hariç diğer malzemeleri bir tencereye alın.
4- Orta ateşte sürekli karıştırarak Arçelik Ankastre Ocak’ta pişirin.
5- Karışım fokurdamaya başlayınca iki kez daha karıştırıp ocaktan alın.
6- Vanilyayı da ilave ederek Arçelik Eternity Rose Gold Mikser ile karıştırın.
7- Karışım ılınıncaya kadar kabuk tutmaması için ara ara karıştırın.
8- Küçük çilekleri ortadan ikiye kesin.
9- Kızaran milföy hamurunun üzerine ılınan kremadan bir kaşık sürün. Üzerine de çilekleri dizin.
10- Üç kat olacak şekilde aynı işleme devam edin. Dilerseniz dört kat da yapabilirsiniz.
11- En üste bol miktarda pudra şekeri dökün ve çilekle süsleyin.
12- Her ısırışta kendine aşık edecek, afiyet olsun!
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